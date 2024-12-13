Creador de Vídeos de Marketing Global: Llega a Audiencias en Todas Partes
Transforma tus vídeos de marketing en activos globales. Crea y adapta contenido rápidamente para cualquier audiencia con impresionantes avatares de IA.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo dinámico de 1 minuto dirigido a equipos de marketing globales y gerentes de desarrollo de negocios, destacando el poder de las capacidades multilingües en la creación de vídeos. El vídeo debe presentar visuales atractivos y diversos, con generación de voz en off clara y subtítulos/captions para llegar efectivamente a audiencias internacionales.
Crea un vídeo elegante de 2 minutos dirigido a directores de marketing y gerentes de operaciones, ilustrando cómo la integración de herramientas de vídeo puede optimizar su conjunto de tecnologías de marketing y proporcionar análisis e insights accionables. Emplea un estilo visual moderno y basado en datos con una voz confiada y autoritaria, enfatizando la facilidad de implementación usando las Plantillas y escenas de HeyGen.
Diseña un vídeo animado de 45 segundos para propietarios de pequeñas empresas y creadores de contenido, demostrando lo fácil que es producir contenido profesional con plantillas de vídeo y funcionalidad de arrastrar y soltar. El estilo visual y de audio debe ser simple y fácil de seguir, mostrando el extenso soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de relaciones de aspecto para una entrega de contenido versátil.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de Anuncios de IA de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente vídeos de marketing impactantes y anuncios localizados con IA, mejorando significativamente el rendimiento de la campaña y el alcance global.
Contenido Atractivo para Redes Sociales.
Crea instantáneamente vídeos y clips de redes sociales cautivadores adaptados para varias plataformas, impulsando el compromiso y expandiendo la presencia global de tu marca.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para equipos de marketing?
HeyGen utiliza herramientas impulsadas por IA para simplificar la creación de vídeos, permitiendo a los equipos de marketing transformar texto en vídeos de marketing profesionales con avatares de IA y narraciones realistas. Esta robusta plataforma de marketing de vídeo potencia la producción eficiente de contenido.
¿Puede HeyGen apoyar campañas de vídeo de marketing global con capacidades multilingües?
Sí, HeyGen está diseñado como un creador de vídeos de marketing global, ofreciendo soporte multilingüe a través de avanzados avatares de IA y generación versátil de narraciones. Esto asegura que tus vídeos de marketing resuenen con diversas audiencias internacionales.
¿Qué controles de marca y opciones de personalización están disponibles en HeyGen?
HeyGen proporciona extensos controles de marca, permitiéndote integrar tu logo y colores de marca directamente en tus vídeos de marketing y reproductores personalizables. Utiliza plantillas de vídeo y escenas pre-diseñadas para mantener una identidad de marca consistente en todo el contenido.
¿Ofrece HeyGen opciones de exportación flexibles para varias plataformas de redes sociales?
HeyGen optimiza la distribución de vídeos de marketing al soportar varias opciones de redimensionamiento y exportación de relaciones de aspecto adecuadas para todas las principales plataformas de redes sociales. Gestiona y despliega fácilmente tus vídeos de marketing desde una biblioteca de vídeos centralizada.