Tu Creador de Vídeos de Perspectivas de Innovación Global
Transforma datos complejos y perspectivas en potentes y atractivos vídeos explicativos sin esfuerzo con nuestra tecnología de texto a vídeo.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla una micro-lección de 45 segundos para creadores de cursos en línea y estudiantes que buscan experiencias de aprendizaje dinámicas. El vídeo debe tener una estética educativa limpia y atractiva con música de fondo animada, guiando a los espectadores a través de un concepto complejo. El guion, centrado en una perspectiva clave de la industria, debe transformarse fácilmente en contenido de vídeo utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen, asegurando claridad y accesibilidad para audiencias globales.
Produce un vídeo promocional de 30 segundos dirigido a profesionales del marketing y clientes potenciales interesados en las últimas perspectivas de innovación. El estilo visual debe ser rápido y altamente atractivo, utilizando colores vibrantes y música de fondo enérgica para crear una sensación de emoción. Crea una historia visual atractiva aprovechando las plantillas y escenas profesionales de HeyGen para resaltar los beneficios de un nuevo servicio, asegurando una presentación pulida e impactante.
Diseña un segmento de formación corporativa de 90 segundos para empleados que participan en una solución de e-learning sobre metodologías de innovación. El vídeo debe adoptar un estilo visual profesional e informativo, con gráficos claros en pantalla y una voz calmada y tranquilizadora explicando los principios clave. Asegura la máxima accesibilidad y comprensión para una fuerza laboral diversa utilizando la función de subtítulos/captions de HeyGen a lo largo del segmento.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Crea Más Cursos y Alcanza a Aprendices Globales.
Desarrolla y distribuye fácilmente contenido de aprendizaje en línea, ampliando el alcance global de tus perspectivas de innovación a audiencias diversas.
Aumenta el Compromiso y la Retención en la Formación.
Mejora los programas de formación corporativa con vídeos AI dinámicos, llevando a un mayor compromiso y mejor retención de información crítica de innovación.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos empresariales atractivos?
HeyGen actúa como un innovador creador de vídeos AI, permitiendo a las empresas producir sin esfuerzo vídeos promocionales de alta calidad, vídeos explicativos y otras historias visuales atractivas. Sus avatares de AI y capacidades de texto a vídeo aumentan significativamente la productividad en la producción de contenido y apoyan el crecimiento empresarial a través de varios canales de marketing.
¿Qué funcionalidades principales de AI ofrece HeyGen para la producción de vídeos?
HeyGen aprovecha avatares de AI avanzados y tecnología de texto a vídeo para transformar guiones en contenido de aprendizaje y educativo dinámico. Los usuarios pueden generar voces en off profesionales y añadir automáticamente subtítulos/captions, convirtiéndolo en una plataforma de vídeo AI integral para diversas aplicaciones.
¿Puede utilizarse HeyGen para crear contenido de aprendizaje en línea profesional y formación corporativa?
Absolutamente. HeyGen sirve como una solución efectiva de e-learning, empoderando a los creadores de cursos en línea y a los profesionales de formación corporativa para desarrollar experiencias de aprendizaje dinámicas. Con características como avatares de AI, plantillas personalizables y generación de voces en off, simplifica la producción de contenido educativo de alta calidad.
¿Cómo puede HeyGen mejorar el control creativo y la eficiencia de producción?
HeyGen funciona como un motor creativo, ofreciendo una vasta biblioteca de plantillas y escenas profesionales que pueden personalizarse con controles de marca. Esto permite a los usuarios crear vídeos atractivos rápidamente, asegurando tanto alta calidad creativa como mayor productividad para todas sus necesidades de creación de vídeos.