Generador de Vídeos para Campañas Globales de Anuncios de Clase Mundial

Genera vídeos atractivos para todas tus campañas de marketing y redes sociales en todo el mundo, transformando sin esfuerzo guiones en visuales impactantes con Texto a vídeo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Elabora un vídeo explicativo de 90 segundos dirigido a desarrolladores de software y formadores técnicos, ilustrando las capacidades avanzadas de un generador de vídeos con IA para documentación técnica. Visualmente, debe ser un tutorial claro y paso a paso presentado por un avatar de IA amigable y conocedor, con una voz en off nítida y didáctica. Enfatiza cómo los avatares de IA de HeyGen dan vida a temas técnicos complejos sin necesidad de presentadores en vivo.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo dinámico de 45 segundos específicamente para los especialistas en marketing digital que gestionan campañas multiplataforma, demostrando la creación eficiente de vídeos para diversos canales de redes sociales. El estilo visual debe ser un montaje rápido de fragmentos de contenido variado con superposiciones de texto vibrantes, acompañado de música de fondo enérgica y una voz clara y concisa. Muestra la función de Subtítulos/captions de HeyGen para asegurar la accesibilidad y el compromiso en todas las plataformas, garantizando una comunicación de alto impacto para las campañas de marketing.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un inspirador vídeo de producto de 2 minutos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y emprendedores individuales, demostrando cómo crear rápidamente contenido de marketing de calidad profesional utilizando potentes herramientas de edición de vídeo. La presentación visual debe ser fácil de seguir, con una amplia gama de plantillas y escenas editables, apoyada por una narración cálida y alentadora. Ilustra cómo las Plantillas y escenas de HeyGen simplifican la creación de vídeos complejos, empoderando a los usuarios para producir visuales impresionantes sin experiencia extensa en diseño.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos para Campañas Globales

Genera vídeos atractivos y de alta calidad para tus campañas de marketing global y redes sociales con eficiencia impulsada por IA y flexibilidad creativa.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza escribiendo o pegando tu guion. Nuestra plataforma transforma tu texto en contenido de vídeo atractivo, haciendo que la creación de Texto a vídeo desde guion sea fluida y eficiente para cualquier campaña de marketing.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para representar tu marca. Personaliza su apariencia y voz para resonar con tus audiencias objetivo en diferentes regiones e idiomas.
3
Step 3
Añade Mejoras Visuales y de Audio
Mejora tu vídeo con generación profesional de voz en off, música de fondo y medios de archivo. Aprovecha las Plantillas y escenas para construir rápidamente la narrativa visual de tu vídeo y mantener a tu audiencia comprometida.
4
Step 4
Exporta y Despliega Globalmente
Finaliza tu vídeo con Subtítulos/captions generados automáticamente para accesibilidad global. Luego, simplemente exporta tu salida de calidad HD adaptada para diversas campañas de redes sociales en diferentes plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mostrar Historias de Éxito de Clientes

Aprovecha la creación de vídeos impulsada por IA para resaltar historias de éxito de clientes, construyendo confianza para tu marca global.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la creación eficiente de vídeos con IA a partir de texto?

HeyGen aprovecha avatares avanzados de IA y tecnología de Texto a vídeo, transformando tus guiones directamente en vídeos profesionales. Este enfoque innovador simplifica todo el proceso de creación de vídeos, permitiendo una generación rápida de contenido para diversas necesidades.

¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para audio y accesibilidad?

HeyGen ofrece una generación robusta de voz en off con varias voces, junto con Subtítulos/captions automáticos para mejorar la accesibilidad y el alcance del vídeo. Estas características aseguran que tu contenido sea claro y atractivo para una audiencia más amplia, contribuyendo a una salida de calidad HD.

¿Proporciona HeyGen herramientas para la consistencia de marca e integración de flujos de trabajo?

Absolutamente, HeyGen incluye controles de marca integrales, permitiéndote incorporar tu logo y colores de marca sin problemas en tus vídeos. Nuestra plataforma también soporta la integración de flujos de trabajo, optimizando tus herramientas de edición de vídeo y la línea de producción para máxima eficiencia.

¿Cómo puede HeyGen mejorar las campañas de marketing global y redes sociales?

HeyGen actúa como un potente generador de vídeos para campañas globales, permitiendo la producción rápida de contenido diverso para campañas de marketing y redes sociales. Con características como Plantillas y escenas y redimensionamiento de relación de aspecto, puedes adaptar fácilmente tus vídeos para diversas plataformas y audiencias en todo el mundo.

