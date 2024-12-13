Creador de Vídeos de Marca Global: Escala tu Contenido Globalmente

Crea vídeos alineados con tu marca para tu audiencia global usando potentes plantillas y escenas para asegurar un mensaje consistente en todo el mundo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
¿Eres un pequeño empresario que lucha por crear "vídeos alineados con la marca" de manera consistente? Descubre cómo en un vídeo vibrante y atractivo de 45 segundos, dirigido a pequeños empresarios y creadores de contenido. Este mensaje presenta un tono de audio alegre y amigable que complementa los visuales que destacan la amplia "Biblioteca de plantillas y escenas" y el "Soporte de medios/stock" de HeyGen, haciendo que la creación de vídeos profesionales sea accesible y sin esfuerzo.
Prompt de Ejemplo 2
Muestra cómo las empresas pueden revolucionar su producción de vídeos en un vídeo de 30 segundos diseñado para especialistas en marketing y profesionales de RRHH con conocimientos tecnológicos. Este mensaje, con un estilo visual futurista y limpio y una voz de IA segura y articulada, destacará la integración perfecta de "Avatares de IA" y "Texto a vídeo desde guion" para crear contenido personalizado e impactante usando HeyGen como un destacado "Creador de vídeos de IA".
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo informativo de 2 minutos para empresas que necesitan contenido versátil para diversas plataformas, demostrando cómo HeyGen simplifica la "creación de vídeos" para "vídeos en redes sociales" y comunicaciones internas. Este mensaje utilizará visuales claros y funcionales para resaltar la facilidad de "Redimensionamiento y exportación de proporciones" para diferentes plataformas y la conveniencia del "Soporte de medios/stock", todo narrado con un tono alentador, asegurando que tu "creador de vídeos de marca global" pueda llegar a todos los rincones.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Marca Global

Crea vídeos atractivos y alineados con tu marca para tu audiencia global con herramientas impulsadas por IA, agilizando la producción y asegurando un mensaje consistente.

1
Step 1
Elige tu Base
Selecciona de una rica biblioteca de plantillas de vídeo de marca o comienza con un guion para construir rápidamente tu escena inicial.
2
Step 2
Añade tus Elementos de Marca
Incorpora los activos únicos de tu marca usando controles de marca integrados, asegurando que cada vídeo se alinee perfectamente con tu identidad.
3
Step 3
Crea Contenido Atractivo
Impulsa tu vídeo con Avatares de IA o aprovecha la traducción de vídeo impulsada por IA para hablar directamente a tu audiencia global en múltiples idiomas.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Exporta fácilmente tus vídeos terminados, de calidad profesional, en varios formatos de proporciones, listos para todas tus plataformas de redes sociales y canales de marketing.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrolla Vídeos Educativos y de Formación Globales

Expande el alcance de tu marca creando contenido educativo diverso y módulos de formación que involucren a estudiantes y empleados en todo el mundo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de IA para empresas?

El creador de vídeos de IA de HeyGen aprovecha la tecnología impulsada por IA y un editor de arrastrar y soltar fácil de usar para simplificar la creación de vídeos. Esta herramienta de producción de vídeos de autoservicio ayuda a las empresas a reducir el tiempo y los costos asociados con la producción de vídeos tradicional.

¿Puede HeyGen ayudar a mantener la consistencia de la marca en todos mis vídeos?

Sí, HeyGen asegura que tus vídeos estén consistentemente alineados con la marca al ofrecer plantillas de vídeo de marca y controles de marca integrados robustos. Esto te permite producir contenido profesional de alta calidad que se alinea con las directrices de tu marca, haciendo de HeyGen un poderoso creador de vídeos de marca global.

¿Cuáles son las capacidades de los Avatares de IA de HeyGen para alcanzar una audiencia global?

Los avanzados Avatares de IA de HeyGen pueden combinarse con traducción de vídeo impulsada por IA y voces en off realistas para producir contenido atractivo para una audiencia global. Esta capacidad permite a las empresas expandir su alcance y conectarse efectivamente con mercados diversos.

¿Facilita HeyGen la colaboración en tiempo real para proyectos de vídeo?

Absolutamente, el editor de vídeo intuitivo de HeyGen soporta la colaboración en tiempo real, permitiendo a los equipos trabajar juntos sin problemas en proyectos de creación de vídeos. Esta funcionalidad agiliza significativamente los flujos de trabajo y ayuda a reducir el tiempo y los costos de producción de vídeos.

