Generador de Vídeos de Marca Global: Crea Vídeos Alineados con la Marca Rápidamente

Crea vídeos de marketing cautivadores y alineados con la marca para audiencias globales en minutos. Nuestra función de Texto a vídeo desde guion agiliza la creación de vídeos, ahorrando tiempo y costos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un sofisticado vídeo promocional de 45 segundos diseñado para desarrolladores de negocios internacionales y equipos de marketing global. Este vídeo debe ilustrar el poder de un generador de vídeos de marca global para llegar a diversas audiencias globales con mensajes personalizados. Emplea una estética visual profesional y elegante, con animaciones sutiles y generación de "Locuciones en varios idiomas" para resonar en diferentes culturas.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo explicativo informativo de 60 segundos dirigido a gerentes de producto y creadores de contenido, destacando la simplicidad de la creación de vídeos a partir de un guion. El estilo visual debe ser limpio, claro y paso a paso, utilizando una pista instrumental calmante para el audio. Es crucial aprovechar la función de HeyGen "Texto a vídeo desde guion" para transformar sin problemas el contenido escrito en visuales atractivos.
Prompt de Ejemplo 3
Considera un vibrante vídeo de marketing de 15 segundos, perfecto para propietarios de pequeñas empresas y profesionales del marketing freelance, demostrando la creación sin esfuerzo de vídeos de marketing dinámicos. Visualmente, apunta a un estilo lúdico y enérgico con gráficos audaces y transiciones rápidas, acompañado de una banda sonora contemporánea y animada. El vídeo debe mostrar poderosamente los "Avatares de AI" de HeyGen dando vida a los guiones, añadiendo un toque personal a cualquier campaña.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Marca Global

Crea sin esfuerzo vídeos alineados con la marca para audiencias globales utilizando la automatización inteligente de AI, desde el guion hasta visuales impresionantes, aumentando el alcance de tu marca.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando tu guion o introduciendo texto. La capacidad avanzada de texto a vídeo desde guion de HeyGen transforma instantáneamente tus palabras en un vídeo base, facilitando la creación de vídeos.
2
Step 2
Elige Tus Visuales
Selecciona de una biblioteca de plantillas profesionales e integra avatares de AI que se alineen con el estilo de tu marca, asegurando que tu mensaje sea visualmente atractivo para audiencias globales.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Personaliza tu vídeo con controles de marca, añadiendo tu logotipo, colores de marca y seleccionando locuciones ideales para asegurar que cada vídeo refleje tu estilo distintivo alineado con la marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu producción y exporta tus vídeos de marketing de alta calidad en varios formatos de aspecto, listos para su distribución inmediata en plataformas de redes sociales y campañas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Narración de Éxitos de Clientes

Desarrolla testimonios en vídeo y historias de éxito convincentes para generar confianza y fortalecer la reputación global de tu marca.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos a partir de texto?

El generador de vídeos AI de HeyGen transforma tus guiones en vídeos de marketing atractivos sin esfuerzo. Nuestro avanzado AI de texto a vídeo agiliza todo el proceso de creación de vídeos, haciendo que sea increíblemente fácil producir contenido de alta calidad.

¿Puedo personalizar los avatares de AI para crear vídeos alineados con la marca en HeyGen?

Sí, HeyGen permite una amplia personalización de los avatares de AI para asegurar que tus vídeos se alineen perfectamente con la identidad de tu marca. Puedes crear fácilmente vídeos alineados con la marca integrando tus logotipos, colores y elementos visuales específicos.

¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para diversas necesidades de vídeo?

HeyGen proporciona una rica biblioteca de plantillas de vídeo y robustas funciones de edición de vídeo para satisfacer diversas necesidades creativas. Esto permite una fácil creación de vídeos para campañas de marketing dirigidas a audiencias globales con un acabado profesional.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a mantener la consistencia de la marca en todos mis vídeos?

HeyGen funciona como un generador de vídeos de marca global, ofreciendo controles de marca integrales para asegurar la consistencia. Aplica fácilmente los logotipos, colores y elementos visuales específicos de tu empresa en todos tus vídeos de marketing para una presencia de marca unificada.

