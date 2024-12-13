creador de vídeos destacados general: Vídeos Profesionales en Minutos

Genera vídeos de marketing cautivadores y contenido educativo sin esfuerzo utilizando nuestra potente capacidad de texto a vídeo desde guion.

Crea un vibrante vídeo de 30 segundos destacando un nuevo gadget tecnológico para jóvenes adultos conocedores de la tecnología. El estilo visual debe ser elegante y enérgico, utilizando cortes dinámicos y animaciones de texto en pantalla, complementado con una banda sonora animada y una voz en off entusiasta. Utiliza la función de Texto a vídeo de HeyGen para dar vida rápidamente a tu guion promocional, asegurando una llamada a la acción convincente para el compromiso en redes sociales.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo explicativo de 60 segundos diseñado para profesionales que buscan entender temas complejos rápidamente. El estilo visual debe ser limpio y profesional, incorporando gráficos animados y una paleta de colores sofisticada, acompañado de una narración autoritaria de un avatar de AI y música de fondo sutil. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para presentar el contenido educativo de manera atractiva con una presencia en pantalla creíble y consistente.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo destacado de 45 segundos conmovedor celebrando un hito personal, destinado a compartir con amigos y familiares. Los visuales deben centrarse en imágenes auténticas como fotos personales y clips cortos, presentados con transiciones suaves y una banda sonora inspiradora y emocional. Asegura la claridad con la generación de voz en off de HeyGen para transmitir la narrativa, aportando un toque personal a tu historia.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de marketing de 15 segundos impactante para reutilizar contenido de un webinar más largo en un fragmento cautivador para Instagram Reels, dirigido a propietarios de pequeñas empresas que buscan un compromiso rápido. El estilo debe ser rápido, con animaciones de texto dinámicas, cortes impactantes y un diseño de sonido moderno y de tendencia, con puntos clave destacados a través de los Subtítulos/captions de HeyGen para visualización silenciosa en redes sociales.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Destacados General

Crea fácilmente vídeos destacados atractivos para resaltar momentos clave o información. Transforma tus ideas en historias visuales atractivas con herramientas AI intuitivas.

1
Step 1
Crea Tu Guion Narrativo
Comienza elaborando un guion claro y convincente. Nuestra capacidad de Texto a vídeo desde guion impulsada por AI transforma tus palabras en una historia visual fundamental, lista para ser mejorada.
2
Step 2
Selecciona Visuales Auténticos
Eleva tu guion añadiendo visuales auténticos. Utiliza nuestro extenso soporte de biblioteca de medios/stock para elegir imágenes y clips de vídeo cautivadores, asegurando que tu vídeo destacado sea visualmente impactante.
3
Step 3
Genera una Voz en Off Atractiva
Mejora tu historia con una experiencia de audio inmersiva. Nuestra función de generación de voz en off te permite seleccionar o crear una narración natural y consciente de las emociones, aportando profundidad a tu vídeo destacado.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Destacado
Una vez refinado con subtítulos/captions y controles de marca, simplemente utiliza nuestra función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para descargar tu vídeo destacado de alta calidad listo para compartir en cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito de Clientes

Crea vídeos AI atractivos para resaltar efectivamente experiencias positivas de clientes y testimonios, construyendo confianza y credibilidad con tu audiencia.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo me ayuda HeyGen a crear vídeos destacados atractivos?

HeyGen es un generador de vídeos AI avanzado que te permite crear vídeos destacados impresionantes sin esfuerzo. Su motor creativo te permite seleccionar visuales auténticos y generar voces en off inmersivas, convirtiendo tus ideas en contenido educativo atractivo o vídeos de marketing cautivadores.

¿Puede HeyGen transformar mi guion en un vídeo profesional?

Absolutamente. HeyGen utiliza tecnología AI sofisticada de texto a vídeo, permitiéndote generar vídeos de alta calidad directamente desde tus guiones. Esto lo convierte en un generador de vídeos AI ideal para crear contenido diverso como vídeos explicativos o contenido para redes sociales con facilidad.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para los vídeos creados con HeyGen?

HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo una amplia gama de plantillas de vídeo y animaciones de texto dinámicas para personalizar tu contenido. También puedes aprovechar los avatares de AI, herramientas de edición robustas y una rica biblioteca de medios de stock para asegurar que tus vídeos reflejen verdaderamente tu marca y mensaje.

¿Cómo puede HeyGen optimizar mi flujo de trabajo de reutilización de contenido?

HeyGen está diseñado para optimizar tu flujo de trabajo permitiéndote reutilizar fácilmente contenido existente en nuevos formatos de vídeo, como clips de vídeo de formato corto para redes sociales. Funciones como subtitulado automático de vídeos y herramientas de edición eficientes te ayudan a ahorrar horas de trabajo, haciendo la creación y distribución de contenido más eficiente.

