HeyGen es una herramienta poderosa para fortalecer la concienciación sobre el Reglamento General de Protección de Datos dentro de cualquier organización. Al aprovechar avatares de IA y extensas bibliotecas de medios, puedes producir rápidamente vídeos de concienciación sobre el RGPD, asegurando una comprensión generalizada de los principios críticos de protección de datos en toda tu fuerza laboral.