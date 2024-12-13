Generador de Vídeos Publicitarios de Juegos: Crea Anuncios que Conviertan

Transforma tus ideas de anuncios en vídeos de juegos atractivos sin esfuerzo. Nuestro generador de vídeos con IA utiliza texto a vídeo desde guion para una creación rápida y de alto impacto.

Crea un vibrante vídeo publicitario de 30 segundos para un nuevo juego móvil, dirigido a desarrolladores de juegos indie que desean simplificar su marketing. El estilo visual debe ser brillante y atractivo, presentando emocionantes imágenes del juego intercaladas con un avatar de IA amigable y profesional que explique los puntos de venta únicos del juego. Utiliza los poderosos avatares de IA de HeyGen para transmitir un mensaje claro y conciso con una banda sonora moderna y enérgica.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un elegante vídeo promocional de 45 segundos para un RPG de fantasía, dirigido a gerentes de marketing en grandes estudios de juegos móviles que buscan una creación de anuncios eficiente. La estética visual debe ser épica y cinematográfica, destacando momentos dramáticos del juego y mostrando la rapidez con la que se pueden producir diversas variaciones de anuncios utilizando las extensas plantillas y escenas de HeyGen. El audio debe ser orquestal e inmersivo, generando suspense y emoción.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo tutorial informativo de 60 segundos, diseñado para creadores de contenido y streamers que desean generar fácilmente contenido publicitario de juegos. La presentación visual debe ser limpia e instructiva, demostrando la facilidad de transformar un guion en un vídeo dinámico con la función de texto a vídeo de HeyGen. Una voz en off clara y entusiasta, junto con una pista de fondo de apoyo, guiará a los espectadores a través del proceso.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña una pieza de contenido breve y compartible de 15 segundos para redes sociales, dirigida a los responsables de marketing en redes sociales que buscan crear anuncios de juegos virales. El estilo visual debe ser rápido y humorístico, presentando fallos inesperados en el juego o interacciones divertidas de los personajes. Una voz en off atractiva y expresiva generada con la capacidad de generación de voz en off de HeyGen debe narrar los eventos cómicos, acompañada de un clip de sonido animado y de tendencia.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Publicitarios de Juegos

Crea vídeos publicitarios de juegos atractivos y de alto rendimiento sin esfuerzo con IA. Transforma conceptos en contenido de formato corto cautivador listo para redes sociales.

1
Step 1
Elige Tu Base Creativa
Comienza tu proyecto de anuncio de juegos seleccionando de una rica biblioteca de plantillas de vídeo profesionales optimizadas para varios géneros de juegos. Cada plantilla ofrece una sólida base creativa, permitiéndote construir rápidamente un anuncio atractivo.
2
Step 2
Añade Tu Contenido de Juego
Integra sin problemas tus imágenes únicas del juego, capturas de pantalla o activos promocionales en la plantilla elegida. Utiliza nuestro completo soporte de biblioteca de medios/stock para encontrar clips, imágenes y música adicionales que complementen perfectamente la estética de tu juego.
3
Step 3
Mejora con Audio de IA
Eleva el impacto de tu anuncio con audio sofisticado. Nuestra función de generación de voz en off te permite crear narraciones atractivas en múltiples idiomas y tonos, asegurando que tu mensaje cautive a los jugadores desde el primer segundo.
4
Step 4
Exporta y Publica
Una vez que tu anuncio dinámico de juegos esté pulido, expórtalo fácilmente en el formato de aspecto óptimo para las plataformas de redes sociales populares. Tu anuncio de juego impulsado por IA está ahora listo para conectar con una audiencia más amplia y generar interacción.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspirar la Interacción de los Jugadores

Crea vídeos impulsados por IA que inspiren a los jugadores potenciales, generando emoción por tu juego y fomentando una interacción más profunda con la audiencia.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de mis vídeos publicitarios de juegos?

HeyGen es un editor de vídeo impulsado por IA que permite a los creadores de contenido generar rápidamente vídeos publicitarios de juegos atractivos. Aprovecha una variedad de plantillas de vídeo y animaciones de texto dinámicas para hacer que tu contenido de formato corto destaque en las plataformas de redes sociales.

¿Ofrece HeyGen avatares de IA para mis vídeos?

Sí, HeyGen proporciona una selección de avatares de IA realistas que pueden dar vida a tus guiones. Esta capacidad de texto a vídeo desde guion, combinada con la generación de voz en off, crea contenido atractivo y personalizado.

¿Qué hace que HeyGen sea un generador de vídeos con IA efectivo?

HeyGen simplifica el proceso de producción de vídeos ofreciendo funciones de creación automática de vídeos y un extenso soporte de biblioteca de medios/stock. Es un generador de vídeos con IA diseñado para la eficiencia y la producción de alta calidad para diversas necesidades de contenido.

¿Puedo personalizar el aspecto y la sensación de mis vídeos con HeyGen?

Absolutamente. HeyGen permite una amplia personalización, incluyendo controles de marca para aplicar tu logo y colores. También puedes utilizar varias plantillas de vídeo y animaciones de texto dinámicas para lograr la estética deseada para contenido de formato corto.

