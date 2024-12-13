Desarrolla un vídeo de demostración técnica de 1 minuto dirigido a aspirantes a creadores de contenido de Twitch y YouTube, mostrando cómo HeyGen simplifica la creación de contenido atractivo incluso sin habilidades de edición de vídeo. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con comparaciones lado a lado de metraje en bruto y un destacado pulido, acompañado de una voz clara e informativa que explique el proceso. Enfatiza cómo los usuarios pueden generar fácilmente locuciones profesionales con la capacidad de generación de locuciones de HeyGen, transformando la creación de vídeos destacados de jugabilidad en un arte accesible.

