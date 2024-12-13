Potente Creador de Tráilers de Juegos para Revelaciones Impresionantes

Transforma tus grabaciones de juego en tráilers cinematográficos con generación de voz en off profesional.

Crea un emocionante tráiler de juego de 30 segundos para un próximo RPG indie, dirigido a un público principal de entusiastas de la aventura fantástica. Enfatiza el combate rápido, los vibrantes efectos mágicos y el convincente viaje del héroe, acompañado de música orquestal épica y efectos de sonido nítidos, aprovechando los "Templates & scenes" de HeyGen para establecer rápidamente un mundo inmersivo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce una revelación cinematográfica cautivadora de 45 segundos para un nuevo juego de plataformas y rompecabezas, dirigido a jugadores casuales y aquellos que buscan una experiencia narrativa única. Muestra una mezcla de videos de juego desafiantes con momentos conmovedores de personajes a través de ángulos de cámara dinámicos, subrayados por una banda sonora ambiental y misteriosa y una clara "Generación de voz en off" para explicar la mecánica central del juego.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla una experiencia de creador de tráileres de alto impacto de 60 segundos para la nueva temporada de un título importante de esports, diseñada para emocionar tanto a jugadores competitivos como a equipos de marketing. Enfócate en mostrar nuevas características, presentaciones de personajes y acción explosiva en el juego con un estilo visual elegante y profesional y música electrónica contundente, asegurando accesibilidad con "Subtítulos/captions" para una audiencia global diversa.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un tráiler conceptual artístico de 20 segundos para un juego de mundo abierto distópico, atrayendo a los fanáticos de la narrativa atmosférica y la ciencia ficción oscura. Utiliza visuales abstractos y melancólicos y una banda sonora minimalista de synthwave para generar intriga en torno a la premisa del juego, aprovechando el extenso "Media library/stock support" de HeyGen para lograr una estética única e impactante para la creación de tu tráiler de juego.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Tráilers de Juegos

Crea tráilers de videojuegos atractivos sin esfuerzo con nuestra plataforma intuitiva, diseñada para ayudarte a mostrar tu juego con un acabado profesional.

1
Step 1
Sube Tu Gameplay
Comienza añadiendo tus grabaciones en bruto y videos de juego cautivadores a la biblioteca de medios de nuestra plataforma. Este paso fundamental es crucial para mostrar la mecánica y el atractivo visual de tu juego.
2
Step 2
Diseña Tu Tráiler
Elige entre una variedad de plantillas de tráilers de video profesionales para estructurar la narrativa de tu juego. Nuestra interfaz intuitiva te permite seleccionar y personalizar escenas para una presentación dinámica.
3
Step 3
Mejora con Audio y Branding
Mejora tu tráiler con un acabado profesional. Utiliza nuestra función de generación de voz en off para añadir una narración convincente o integrar efectos de sonido impactantes, dando vida a la historia de tu juego.
4
Step 4
Exporta Tu Obra Maestra
Una vez que tu tráiler de juego esté completo, expórtalo sin esfuerzo en varios formatos de aspecto. Este material de marketing final de alta calidad está ahora listo para captar a tu audiencia en todas las plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Exhibiciones Inspiradoras de Historias de Juegos

.

Diseña tráilers de juegos inspiradores que generen anticipación y emoción, mostrando la narrativa de tu juego y su jugabilidad inmersiva a los jugadores potenciales.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como generador de tráilers de videojuegos con IA?

HeyGen permite a los usuarios crear tráilers de videojuegos atractivos utilizando IA. Sus herramientas intuitivas y capacidades de IA ayudan a agilizar todo el proceso de creación de tráilers de juegos, permitiendo libertad creativa.

¿Qué características hacen de HeyGen un eficiente creador de tráilers de videojuegos?

HeyGen ofrece una selección de plantillas de tráilers de video y una interfaz fácil de usar para producir rápidamente videos de juego de alta calidad. Con edición de arrastrar y soltar, puedes integrar fácilmente tus grabaciones, intros y outros para crear material de marketing convincente.

¿Puedo personalizar el aspecto y el sonido de mis tráilers de juegos con HeyGen?

¡Absolutamente! HeyGen permite una amplia personalización de tus tráilers de videojuegos, incluyendo controles de marca como logotipos y colores. También puedes mejorar tus videos de juego con voces en off profesionales y una amplia gama de efectos de sonido para crear material de marketing verdaderamente inmersivo.

¿Es HeyGen adecuado para crear más que solo tráilers de juegos?

Sí, HeyGen es un creador de tráilers versátil, perfecto para crear varios tipos de contenido de video más allá de solo tráilers de juegos. Puedes usar HeyGen de manera efectiva para producir tráilers de canales de YouTube o cualquier otro material de marketing en video de formato corto.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo