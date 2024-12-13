HeyGen está a la vanguardia como un creador de vídeos de tendencia futura, definiendo el futuro de la creación de vídeos con sus innovadoras capacidades de AI generativa. Integra herramientas avanzadas de edición de vídeo AI, como avatares AI realistas y conversión de texto a vídeo sin interrupciones, para ofrecer un enfoque revolucionario a la producción de vídeos.