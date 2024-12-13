Generador de Vídeos de Solicitud de Recaudación de Fondos Potente para Organizaciones Sin Ánimo de Lucro

Crea vídeos de solicitud de donaciones convincentes más rápido con plantillas personalizables, aumentando el compromiso emocional y el éxito de la campaña.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de solicitud de recaudación de fondos de 45 segundos para una campaña de Crowdfunding, dirigido a involucrar a miembros de la comunidad y negocios locales. Este vídeo debe adoptar un tono profesional e inspirador, utilizando visuales dinámicos del proyecto en acción y una banda sonora enérgica. Aprovecha la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para asegurar un mensaje cohesivo e impactante para tu organización sin ánimo de lucro.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo conciso de 30 segundos que aclare el impacto de las donaciones, destinado a donantes que buscan transparencia y comprensión de la gestión financiera. El estilo visual debe ser limpio e informativo, incorporando infografías animadas y una presentación clara de datos, acompañado de una pista de audio calmada y tranquilizadora. Emplea las Plantillas y escenas de HeyGen para transmitir eficientemente tu mensaje y demostrar la reducción de costos.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de 60 segundos enfocado en la visión futura y el trabajo en curso, empleando una poderosa narración en vídeo para involucrar a una amplia audiencia, incluidos donantes actuales, voluntarios y posibles socios comunitarios. El estilo visual y de audio debe ser optimista y auténtico, mostrando vislumbres detrás de cámaras y presentando un avatar de IA de HeyGen para articular tu misión con credibilidad.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Solicitud de Recaudación de Fondos

Crea sin esfuerzo vídeos de recaudación de fondos profesionales e impactantes para inspirar donaciones y compartir tu misión con tu audiencia.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza escribiendo o pegando tu mensaje de recaudación de fondos en el generador. Nuestra capacidad de Texto a vídeo desde guion convertirá tu texto en una narrativa de vídeo dinámica.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para presentar visualmente tu apelación de recaudación de fondos, dando vida a tu mensaje con un toque humano.
3
Step 3
Genera una Voz en Off Atractiva
Convierte tu guion escrito en una voz en off convincente usando nuestra avanzada generación de Voz en off, asegurando que tu mensaje resuene claramente con tu audiencia.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Finalizado
Finaliza tu vídeo, ajusta su relación de aspecto para diferentes plataformas y utiliza nuestra función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para prepararlo para compartir.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira a los Donantes con Historias de Impacto

.

Crea vídeos emocionalmente atractivos que destaquen el impacto real de las contribuciones, motivando a los seguidores a donar y mantener su generosidad.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a las organizaciones sin ánimo de lucro a crear vídeos de recaudación de fondos emocionalmente atractivos?

HeyGen empodera a las organizaciones sin ánimo de lucro para crear vídeos de recaudación de fondos convincentes con plantillas personalizables y potentes herramientas de IA. Puedes contar historias de impacto poderosas utilizando avatares de IA, voces en off y una rica biblioteca de medios de stock para evocar un compromiso emocional de tu audiencia.

¿Puedo generar vídeos de solicitud de recaudación de fondos rápidamente con una marca única?

Sí, HeyGen te permite generar vídeos de solicitud de recaudación de fondos de alta calidad rápidamente transformando tu guion en vídeo usando IA. Puedes aplicar controles de marca, incluidos logotipos y colores personalizados, para asegurar que cada vídeo refleje la identidad de tu organización y mejore tus esfuerzos de marketing en redes sociales.

¿Qué tipo de contenido puedo crear para diversas campañas de recaudación de fondos?

Con HeyGen, puedes crear contenido diverso como vídeos de agradecimiento a donantes, vídeos de solicitud de donación urgente y vídeos educativos que expliquen tu causa. Utiliza Texto a Voz y subtítulos/captions para hacer que tu narración en vídeo sea accesible e impactante en todas las plataformas.

¿Cómo simplifica el generador de vídeos de IA de HeyGen el proceso de creación de vídeos?

El generador de vídeos de IA de HeyGen simplifica la creación de vídeos permitiéndote pasar fácilmente de texto a vídeo desde guion, minimizando la necesidad de herramientas de edición de vídeo complejas. Nuestra plataforma utiliza avatares de IA y animación dinámica, permitiendo a cualquiera producir calidad de vídeo profesional y cinematográfica para sus vídeos de recaudación de fondos sin ánimo de lucro.

