Creador de Vídeos de Recaudación de Fondos: AI Fácil para ONGs
Crea historias convincentes para tu causa sin esfuerzo con avatares de AI, involucrando a los donantes como nunca antes.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Imagina un vídeo dinámico de actualización de 45 segundos para una campaña de crowdfunding en curso, dirigido tanto a donantes existentes como a posibles nuevos contribuyentes. Los elementos visuales deben ser vibrantes e impactantes, mostrando hitos del proyecto y avances reales a través del soporte de biblioteca de medios/stock, mientras una voz en off entusiasta y música de fondo motivadora refuerzan el mensaje de éxito y necesidades futuras. Esta actualización debe inspirar apoyo continuo y articular claramente los próximos pasos de la campaña.
Desarrolla un vídeo de llamada a la acción de 30 segundos para redes sociales, dirigido a jóvenes nativos digitales, inspirándolos a hacer una pequeña donación o compartir una causa. El estilo visual debe ser rápido, moderno y visualmente atractivo con superposiciones de texto audaces, acompañado de una pista de audio animada y de tendencia. Asegura la máxima accesibilidad y participación destacando claramente subtítulos/captions, haciendo que el mensaje sea instantáneamente comprensible incluso sin sonido para un rendimiento óptimo en plataformas de redes sociales.
Crea un vídeo auténtico de 90 segundos en estilo testimonial, perfecto para asegurar grandes donaciones de patrocinadores corporativos e individuos de alto patrimonio. Este vídeo debe presentar una narrativa convincente de transformación, contada a través de la voz en off sincera de un beneficiario, intercalada con visuales impactantes que muestran el éxito del programa. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para estructurar esta poderosa historia de manera efectiva, asegurando un producto final profesional y pulido que resalte los beneficios directos de su inversión en vídeos de recaudación de fondos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Genera Vídeos Atractivos para Redes Sociales.
Genera vídeos atractivos para redes sociales para promover eficazmente iniciativas de recaudación de fondos y llegar a los donantes.
Inspira a las Audiencias con Vídeos Motivacionales.
Inspira y motiva a los posibles donantes con vídeos convincentes que muestran el impacto de tu causa.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de recaudación de fondos atractivos?
HeyGen transforma tu guion de recaudación de fondos en vídeos atractivos y de alta calidad utilizando AI avanzada, con voces en off realistas y plantillas profesionales para captar la atención de los donantes. Simplifica el proceso de crear vídeos impactantes para ONGs.
¿Puede HeyGen generar avatares de AI para mis vídeos sin ánimo de lucro?
Sí, HeyGen te permite incorporar avatares de AI profesionales para transmitir tu mensaje, añadiendo un elemento único y personalizado a tus vídeos de recaudación de fondos y campañas de crowdfunding. Esta característica creativa ayuda a conectar con tu audiencia.
¿Qué herramientas ofrece HeyGen para mejorar fácilmente la producción de vídeos de recaudación de fondos?
HeyGen proporciona un editor de vídeo en línea intuitivo con funcionalidad de arrastrar y soltar, ofreciendo una rica biblioteca de medios que incluye metraje de stock y música de fondo para elevar creativamente tu contenido de recaudación de fondos. Utiliza diversas plantillas y escenas para una narración dinámica.
¿HeyGen admite la optimización de vídeos de recaudación de fondos para redes sociales?
Absolutamente, HeyGen te permite optimizar tus vídeos de recaudación de fondos para varias plataformas de redes sociales con subtítulos y captions automáticos, junto con redimensionamiento flexible de la relación de aspecto para un alcance y participación máximos. Asegura que tu mensaje sea accesible e impactante en todas partes.