Creador de Vídeos Explicativos de Recaudación de Fondos para Involucrar a Donantes

Transforma tu guion de recaudación de fondos en vídeos explicativos atractivos sin esfuerzo con la tecnología de texto a vídeo impulsada por AI, haciendo que la narración visual sea sencilla.

Crea un vídeo explicativo de recaudación de fondos de 45 segundos para una startup tecnológica que busca capital semilla, dirigido a inversores ángeles y capitalistas de riesgo. El vídeo debe contar con gráficos en movimiento modernos y dinámicos, acompañados de una voz en off profesional y animada, utilizando los avatares de AI de HeyGen para presentar claramente la propuesta principal y la oportunidad de mercado.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo impactante de 60 segundos para la campaña de donaciones de una organización sin ánimo de lucro, dirigido al público en general y a donantes individuales. Esta pieza de narración visual debe emplear imágenes empáticas y cálidas de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, complementadas con una voz en off inspiradora y música de fondo motivadora, aprovechando las plantillas de vídeo para una producción rápida y efectiva.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo animado de 30 segundos atractivo para atraer patrocinadores a una campaña de crowdfunding que promueve un proyecto artístico innovador, dirigido específicamente a entusiastas de las artes creativas. El estilo visual debe ser lúdico y artístico, acompañado de una voz en off amigable y entusiasta, fácilmente generada a partir de un guion creativo utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo explicativo corporativo persuasivo de 50 segundos para una empresa que busca asegurar inversión estratégica, con una audiencia de inversores corporativos y socios potenciales. Este vídeo debe mantener una estética limpia y corporativa, incorporando infografías claras, y contar con una voz en off confiada y autoritaria mejorada por la generación de voz en off de HeyGen, asegurando claridad y alcance con subtítulos/captions integrados.
step preview
Copia el prompt
step preview
Pega en el cuadro de Creación
step preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Explicativos de Recaudación de Fondos

Crea vídeos explicativos de recaudación de fondos atractivos con herramientas impulsadas por AI. Transforma tu guion en visuales atractivos y comparte tu historia de manera efectiva para conectar con posibles donantes.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo el mensaje principal para tu campaña de recaudación de fondos. La capacidad de 'Texto a vídeo desde guion' de nuestra plataforma te permite generar instantáneamente un borrador inicial de vídeo a partir de tu contenido escrito.
2
Step 2
Selecciona Visuales y Escenas
Elige entre una amplia gama de 'plantillas de vídeo' y escenas para representar visualmente tu mensaje. Nuestra función de 'Plantillas y escenas' proporciona una base para una narración visual convincente sin esfuerzo de diseño.
3
Step 3
Añade Avatar de AI o Voz en Off
Mejora tu vídeo explicativo con un toque humano. Integra un 'avatar de AI' profesional para presentar tu mensaje directamente, aportando una presencia auténtica a tus 'vídeos animados'.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Final
Finaliza tu vídeo explicativo de recaudación de fondos revisando y haciendo los últimos ajustes. Exporta tu 'vídeo MP4' de alta calidad utilizando nuestra función de 'Cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones' para una óptima compartición en cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Ilustra el Impacto con Historias de Donantes

.

Cuenta visualmente poderosas historias del impacto de tu organización y las contribuciones de los donantes utilizando vídeos de AI atractivos para inspirar más apoyo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos explicativos atractivos?

HeyGen te permite producir vídeos explicativos atractivos de manera eficiente aprovechando la creación de vídeos impulsada por AI. Utiliza una amplia gama de plantillas de vídeo y avatares de AI para crear una narración visual convincente que capture la atención de tu audiencia.

¿Qué capacidades creativas ofrece HeyGen para vídeos animados?

HeyGen proporciona características robustas para generar vídeos animados, incluyendo la capacidad de crear contenido dinámico a partir de un guion utilizando avatares de AI y voces en off profesionales. Nuestra plataforma simplifica el proceso de dar vida a tu visión a través de la innovadora tecnología de texto a vídeo.

¿HeyGen ofrece amplios recursos creativos y herramientas de edición?

Absolutamente, HeyGen ofrece una rica biblioteca de medios con medios de stock y música para mejorar tus proyectos de vídeo. Junto con un editor fácil de usar de arrastrar y soltar y plantillas versátiles, HeyGen hace que la creación de vídeos sea accesible y creativamente flexible.

¿Cómo optimiza HeyGen el contenido de vídeo para el marketing en redes sociales?

HeyGen simplifica la creación de vídeos efectivos para el marketing en redes sociales permitiendo un fácil cambio de tamaño de la relación de aspecto y exportaciones de vídeo en MP4. Implementa la estrategia de marketing de tu marca con controles de marca consistentes para asegurar que tu narración visual resuene en todas las plataformas.

