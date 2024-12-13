Crea un vídeo instructivo de 90 segundos para equipos de marketing de organizaciones sin ánimo de lucro, demostrando cómo el generador de vídeos AI de HeyGen simplifica la creación de vídeos explicativos de recaudación de fondos impactantes. El estilo visual debe ser limpio, moderno y utilizar superposiciones de captura de pantalla que muestren la funcionalidad de texto a vídeo desde el guion en acción, acompañado de una voz en off clara y alentadora de AI. Este vídeo guiará a los usuarios a transformar un guion de recaudación de fondos en un vídeo pulido, enfatizando la eficiencia y el resultado profesional.

