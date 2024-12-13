Generador de vídeos de campaña de recaudación de fondos: Aumenta el Alcance de tu Causa

Crea rápidamente vídeos de recaudación de fondos atractivos que impulsen donaciones utilizando nuestras plantillas personalizables y Texto a vídeo desde guion.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de campaña de recaudación de fondos urgente de 30 segundos dirigido a usuarios de redes sociales, utilizando visuales dinámicos y energéticos con música de fondo motivadora para impulsar las donaciones. Este vídeo debe aprovechar la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen para transmitir rápidamente un claro llamado a la acción y los detalles esenciales de la campaña, asegurando un mensaje conciso e impactante para audiencias ocupadas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo informativo de 45 segundos dirigido a patrocinadores corporativos y comités de subvenciones, con gráficos profesionales y limpios y un avatar de IA autoritario impulsado por los avatares de IA de HeyGen. El vídeo debe presentar una narrativa clara de problema-solución para un vídeo de recaudación de fondos, describiendo el desafío que aborda una organización sin ánimo de lucro y demostrando cómo su trabajo proporciona una solución vital, manteniendo un tono persuasivo y creíble en todo momento.
Prompt de Ejemplo 3
Crea una muestra de creador de vídeos de campaña de recaudación de fondos de 50 segundos para pequeñas organizaciones sin ánimo de lucro y grupos de voluntarios, adoptando visuales brillantes y optimistas que demuestren facilidad de uso, complementados por una voz amigable y alentadora. Este vídeo debe resaltar cómo las plantillas y escenas personalizables de HeyGen empoderan a los usuarios para crear rápidamente vídeos de recaudación de fondos efectivos, enfatizando la accesibilidad y la producción eficiente para organizaciones con recursos limitados.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Campaña de Recaudación de Fondos

Crea sin esfuerzo vídeos de recaudación de fondos atractivos que conecten profundamente con tu audiencia e inspiren generosidad, sin edición compleja ni altos costos.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Selecciona de una rica biblioteca de "Plantillas de Vídeo de Recaudación de Fondos" pre-diseñadas o comienza desde cero, proporcionando una base profesional para tu campaña.
2
Step 2
Crea tu Guion
Introduce el mensaje de tu campaña como un guion. Utiliza "texto a vídeo desde guion" para transformar automáticamente tus palabras en contenido visual atractivo, ahorrando tiempo y esfuerzo.
3
Step 3
Añade Avatares de IA
Da vida a tu narrativa incorporando "avatares de IA" para transmitir tu mensaje. Personalízalos para que se ajusten a tu marca e historia, haciendo tu vídeo más personal.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo atractivo y "expórtalo" en varios formatos optimizados para diferentes plataformas de redes sociales, asegurando el máximo alcance para "impulsar donaciones".

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Impacto y Testimonios

Desarrolla vídeos poderosos que muestren el impacto en los beneficiarios y testimonios de donantes para construir confianza e inspirar contribuciones para tu causa.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar el atractivo creativo de mis vídeos de campaña de recaudación de fondos?

HeyGen te permite crear vídeos de recaudación de fondos atractivos con plantillas personalizables y avatares de IA, transformando tu narración en vídeos explicativos impactantes que impulsan donaciones para tu causa.

¿Simplifica HeyGen la creación de vídeos de recaudación de fondos desde un guion?

Sí, el generador de vídeos de IA de HeyGen te permite convertir texto a vídeo desde un guion sin esfuerzo, produciendo vídeos de recaudación de fondos profesionales de manera rápida y eficiente. Esto hace que el proceso de creación de vídeos de campaña de recaudación de fondos sea increíblemente sencillo.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para las plantillas de vídeo de recaudación de fondos de HeyGen?

HeyGen ofrece una amplia personalización con sus Plantillas de Vídeo de Recaudación de Fondos, permitiéndote personalizar elementos como controles de marca para logotipos y colores. Esto asegura que tu mensaje se alinee perfectamente con la identidad de tu organización sin ánimo de lucro.

¿Puedo usar avatares de IA para presentar el mensaje de mi organización en vídeos de recaudación de fondos?

Absolutamente, HeyGen cuenta con avatares de IA realistas y voces de IA que pueden transmitir tu mensaje de manera persuasiva en tu vídeo de campaña de recaudación de fondos. Esto añade un toque único y profesional a tu proceso de edición de vídeo, mejorando el compromiso.

