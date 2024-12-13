Generador de Vídeos de Recaudación de Fondos para Organizaciones Sin Fines de Lucro

Crea fácilmente vídeos benéficos que inspiren a los donantes y fomenten las donaciones utilizando generación avanzada de voz en off.

553/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo urgente de 45 segundos dirigido a donantes existentes y miembros de la comunidad, destacando una necesidad crítica e inmediata dentro de tus esfuerzos de recaudación de fondos sin fines de lucro. El estilo visual debe ser impactante y directo, empleando plantillas y escenas dinámicas para transmitir urgencia, mientras una voz profesional usando texto a vídeo desde el guion articula claramente el desafío actual y las acciones específicas necesarias de los donantes para marcar una diferencia inmediata, aprovechando las herramientas de producción eficientes de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un cálido vídeo de agradecimiento de 30 segundos para donantes leales y socios, celebrando el impacto colectivo de sus contribuciones durante el último año. Visualmente, incorpora metraje de archivo inspirador de la biblioteca de medios de HeyGen que muestre varios proyectos exitosos, acompañado de música de fondo suave y apreciativa. Asegúrate de que los subtítulos/captions muestren logros y estadísticas clave, reforzando el poder de su apoyo y fomentando un compromiso continuo en futuros vídeos de recaudación de fondos.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo corto de 50 segundos diseñado para el público en general, proporcionando una visión auténtica de la misión y el trabajo dedicado de tu organización benéfica, posicionándola como un creador líder de vídeos benéficos. El estilo visual debe ser transparente e informativo, manteniendo una marca consistente a lo largo de plantillas personalizables, y utilizando la función de redimensionamiento y exportación de aspecto de HeyGen para asegurar una compartición fluida a través de varias plataformas de redes sociales, presentando efectivamente tu causa e invitando a una mayor participación de la comunidad.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Recaudación de Fondos

Aprovecha la IA para crear vídeos de recaudación de fondos atractivos rápidamente. Involucra a los donantes, cuenta tu historia y fomenta el apoyo a tu causa con facilidad.

1
Step 1
Crea Tu Historia y Guion
Comienza delineando la historia de tu apelación de recaudación de fondos o pegando tu guion. Nuestra plataforma transforma tu texto en escenas de vídeo dinámicas, dando vida a tu narrativa.
2
Step 2
Personaliza con Visuales y Marca
Mejora tu vídeo con visuales poderosos e integra los controles de marca de tu organización (logo, colores) para mantener una identidad consistente.
3
Step 3
Selecciona Tu Presentador
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para presentar tu apelación, proporcionando un toque humano sin la necesidad de filmación tradicional.
4
Step 4
Refina y Exporta Tu Vídeo
Agrega fácilmente subtítulos/captions para mejorar la accesibilidad y llegar a una audiencia más amplia, luego exporta tu vídeo completado para compartirlo en redes sociales y alcanzar a donantes potenciales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca el Impacto del Programa con Vídeos de IA

.

Produce vídeos conmovedores que muestren el impacto positivo de las donaciones en los beneficiarios, demostrando el trabajo de tu organización benéfica y alentando más donaciones.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como un generador efectivo de vídeos de recaudación de fondos?

HeyGen permite a las organizaciones sin fines de lucro crear vídeos de recaudación de fondos atractivos de manera rápida y eficiente. Utiliza avatares de IA y funciones de texto a vídeo desde el guion para elaborar narrativas atractivas que impulsen las donaciones y conecten efectivamente con los donantes.

¿Ofrece HeyGen plantillas personalizables para creadores de vídeos benéficos?

Sí, HeyGen proporciona plantillas personalizables y controles de marca robustos, permitiendo a los creadores de vídeos benéficos producir vídeos de recaudación de fondos que se alineen perfectamente con la identidad y el mensaje de su organización. Puedes incorporar fácilmente tu logo y colores de marca para una marca consistente.

¿Qué características hacen que HeyGen sea ideal para crear vídeos de apelación de donaciones para redes sociales?

HeyGen es un creador ideal de vídeos de apelación de donaciones para redes sociales, ofreciendo características como generación de voz en off impulsada por IA y subtítulos automáticos. Optimiza fácilmente tus vídeos para varias plataformas con opciones de redimensionamiento y exportación de aspecto para llegar a una audiencia más amplia de donantes potenciales.

¿Puede HeyGen ayudar a crear otros tipos de vídeos para donantes, más allá de las apelaciones?

Absolutamente, HeyGen es un generador de vídeos de IA versátil que ayuda a crear varios vídeos de recaudación de fondos, incluidos vídeos de agradecimiento a donantes impactantes. Sus herramientas de edición intuitivas de arrastrar y soltar simplifican la producción de contenido profesional para todas tus necesidades de comunicación sin fines de lucro.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo