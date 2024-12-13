Creador de Vídeos de Noticias de Financiación: Anuncia el Éxito con IA

Convierte instantáneamente tus guiones de noticias de financiación en vídeos atractivos con potentes capacidades de texto a vídeo.

Crea un vídeo conciso de 45 segundos anunciando una ronda de financiación significativa, dirigido a inversores, potenciales clientes y medios de comunicación del sector, con un estilo visual profesional y optimista y un avatar de IA claro y seguro que transmita el mensaje. Este prompt aprovecha el poder de los avatares de IA de HeyGen para presentar tu contenido de 'creador de vídeos de anuncios de financiación' con impacto.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo de actualización de noticias trimestrales de 60 segundos diseñado para empleados internos, partes interesadas y clientes B2B, con una estética corporativa limpia e informativa y una voz en off autoritaria. El objetivo es transformar fácilmente tu guion en una pieza atractiva de 'creador de vídeos de noticias' utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para una producción rápida.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo atractivo de 30 segundos que explique los beneficios de un 'generador de vídeos de IA' para propietarios de pequeñas empresas y profesionales del marketing, caracterizado por un estilo visual dinámico y energético y una voz en off amigable e innovadora. Utiliza las diversas plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un mensaje visualmente atractivo e impactante.
Prompt de Ejemplo 3
Produce una actualización de redes sociales pegadiza de 15 segundos sobre una reciente ronda de inversión, dirigida al público en general y seguidores de redes sociales, con un estilo rápido y visualmente atractivo y una voz en off entusiasta. Asegura la máxima accesibilidad para tu contenido de 'creador de vídeos de noticias de financiación' incluyendo automáticamente subtítulos a través de HeyGen.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Noticias de Financiación

Transforma sin esfuerzo tus anuncios de financiación en noticias de vídeo profesionales y atractivas con las potentes herramientas de IA de HeyGen, llegando a tu audiencia más rápido.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion de anuncio de financiación. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar tu texto en contenido de vídeo atractivo.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de IA
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA realistas para presentar tus noticias, añadiendo un toque profesional y humano a tu vídeo de anuncio de financiación.
3
Step 3
Añade Elementos de Marca
Incorpora el logotipo de tu empresa, colores de marca y fuentes personalizadas utilizando los controles de marca de HeyGen para mantener un aspecto consistente y profesional para tus noticias.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo añadiendo subtítulos automáticos, luego expórtalo en varios formatos de aspecto, listo para compartir en todas las plataformas de redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Anuncia Financiación y Hitos de la Empresa con IA

.

Crea sin esfuerzo vídeos profesionales y atractivos para anunciar rondas de financiación y otros logros significativos de la empresa, mejorando la narrativa de tu marca.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de noticias de financiación atractivos?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos de IA, que te permite producir rápidamente vídeos de noticias de financiación profesionales y atractivos. Aprovecha nuestros avatares de IA y capacidades de texto a vídeo para crear narrativas convincentes para tus anuncios de financiación y lanzamientos de productos de manera eficiente.

¿Qué hace de HeyGen un generador de vídeos de IA líder para empresas?

HeyGen se destaca como un generador de vídeos de IA líder al combinar avatares de IA de alta calidad con una conversión de texto a vídeo sin fisuras y voces en off de IA realistas. Esto permite la creación eficiente de contenido de vídeo diverso, incluidos vídeos sofisticados para redes sociales y anuncios de vídeo, sin necesidad de conocimientos técnicos extensos.

¿Es HeyGen una solución rentable para producir vídeos profesionales?

Sí, HeyGen ofrece una solución altamente rentable para producir vídeos profesionales sin requerir recursos extensos o experiencia tradicional en edición de vídeo. Utiliza plantillas de vídeo personalizables, controles de marca y subtítulos automáticos para optimizar eficazmente tu flujo de trabajo de producción de vídeo.

¿Puede HeyGen personalizar vídeos con elementos de marca específicos?

Absolutamente, HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote integrar sin problemas tu logotipo, colores de marca específicos y fuentes personalizadas en tus vídeos. Esto asegura que cada pieza de contenido, desde vídeos de anuncios atractivos hasta contenido localizado, se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo