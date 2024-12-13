Potente Creador de Vídeos de Incorporación para Franquicias en Crecimiento

Crea formación escalable para franquiciados con impresionantes avatares de IA.

Crea un vídeo instructivo conciso de 1 minuto diseñado para potenciales propietarios de franquicias, mostrando lo fácil que es implementar una formación escalable para franquiciados utilizando la generación de vídeos con IA. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con superposiciones de texto en pantalla destacando los beneficios clave, acompañado de una voz en off clara y segura. Este vídeo demostrará el poder de la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar rápidamente manuales de formación en contenido atractivo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo animado de 90 segundos dirigido a nuevos empleados corporativos para optimizar su experiencia inicial de incorporación. Emplea un estilo visual acogedor y profesional, utilizando los avatares de IA de HeyGen para presentar información clave de la empresa con una voz en off amigable y articulada. El audio debe ser claro y alentador, guiando a los nuevos empleados a través de los pasos esenciales sin abrumarlos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo tutorial completo de 2 minutos para gerentes de franquicia, ilustrando cómo personalizar vídeos de incorporación de manera efectiva utilizando una herramienta robusta de creación de vídeos. El diseño visual debe ser brillante y atractivo, incorporando capturas de pantalla de la interfaz de la plataforma para guiar a los usuarios a través de la selección de plantillas y opciones de personalización, complementado por una voz en off enérgica e instructiva. Destaca la versatilidad de los "Templates & scenes" de HeyGen para personalizar contenido rápidamente.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un escenario donde un franquiciado necesita presentar rápidamente un nuevo producto o servicio. Crea un vídeo explicativo de 45 segundos para clientes, demostrando los beneficios del producto con una estética limpia y moderna y tomas vibrantes del producto. El audio debe contar con una voz amigable y autoritaria generada a través de la función de generación de voz en off de HeyGen, asegurando una marca consistente en todos los esfuerzos de generación de vídeos con IA, incluso sin un presentador humano.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Incorporación para Franquicias

Crea sin esfuerzo vídeos de incorporación atractivos, consistentes y escalables para tu red de franquicias, asegurando que cada nuevo miembro reciba una formación de primera calidad con IA.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Comienza desde un Guion
Comienza eligiendo entre diversas plantillas de vídeo o pegando tu guion de formación para aprovechar nuestra función de texto a vídeo para una creación de contenido rápida.
2
Step 2
Añade un Avatar de IA y Voz en Off
Da vida a tu contenido con avatares de IA realistas que transmiten tu mensaje de manera profesional, con generación de voz en off de sonido natural en múltiples idiomas.
3
Step 3
Personaliza con tu Marca
Asegura la consistencia de la marca en toda tu red de franquicias aplicando tus controles de marca únicos, incluyendo logotipos, colores y medios específicos de nuestra biblioteca.
4
Step 4
Exporta para Formación Escalable
Finaliza tus vídeos de incorporación y expórtalos en varios formatos de aspecto, listos para ser distribuidos para una formación de franquiciados escalable y consistente en todas las ubicaciones.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Contenidos de Formación Complejos

.

Transforma procedimientos operativos complejos y estándares de marca en lecciones de vídeo claras y fáciles de entender impulsadas por IA para una rápida adaptación de los franquiciados.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de incorporación para franquicias?

HeyGen potencia la formación eficiente y escalable de franquiciados transformando texto en vídeos profesionales generados por IA. Nuestra plataforma simplifica el proceso de producción de vídeos, permitiéndote personalizar fácilmente vídeos de formación con avatares de IA y plantillas de vídeo listas para usar, haciendo que los vídeos de incorporación sean accesibles y consistentes en todas las ubicaciones.

¿Puede HeyGen generar vídeos de incorporación atractivos a partir de texto simple?

Absolutamente. HeyGen aprovecha la avanzada tecnología de texto a vídeo y avatares de IA realistas para crear vídeos de incorporación atractivos. Simplemente introduce tu guion, y HeyGen generará vídeos profesionales con generación de voz en off natural, eliminando la complejidad de la producción de vídeos.

¿Cómo puedo asegurar que la marca de mi franquicia sea consistente en los vídeos de incorporación de HeyGen?

HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote integrar sin problemas el logotipo, colores y elementos visuales específicos de tu franquicia en cada vídeo de formación. Esto asegura que todos tus vídeos de incorporación mantengan una identidad de marca consistente y profesional, reforzando tu imagen corporativa.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para simplificar la creación de vídeos de incorporación para empleados?

HeyGen es una herramienta integral de creación de vídeos diseñada para ser fácil de usar. Incluye características técnicas como avatares de IA, texto a vídeo desde guion, generación de voz en off, e incluso soporta grabación de pantalla y una rica biblioteca de medios, haciendo que la producción de vídeos de incorporación para empleados sea simple y efectiva sin requerir habilidades técnicas extensas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo