Generador de Vídeos de Mensajes del Fundador: Entrega Mensajes Auténticos con AI

Entrega mensajes de vídeo impactantes con avatares de AI, involucrando a tu audiencia y mejorando la comunicación corporativa sin filmaciones complejas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para cautivar a clientes potenciales conocedores de la tecnología, imagina un vídeo de marketing dinámico y moderno de 45 segundos para el lanzamiento de un nuevo producto, caracterizado por gráficos nítidos y una banda sonora futurista y optimista. Potencia la historia de tu producto generando sin esfuerzo toda la presentación a partir de tu guion con la eficiente funcionalidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Un mensaje de vídeo rápido e informativo de 30 segundos anunciando un hito importante de la empresa a los clientes existentes y a la comunidad en general requiere un estilo visual amigable y una locución clara y segura. Acelera la creación de este vídeo impactante seleccionando entre las extensas "Plantillas y escenas" de HeyGen para que coincidan perfectamente con la estética y el mensaje de tu marca.
Prompt de Ejemplo 3
Para equipos internos y nuevos empleados, un vídeo de formación de 60 segundos que explique una característica compleja del software en un estilo visual limpio y diagramático con un tono de audio útil y alentador es esencial. Aprovecha la potente "Generación de locuciones" de HeyGen para narrar las instrucciones paso a paso, asegurando claridad y compromiso en cada módulo de aprendizaje.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Mensajes del Fundador

Crea mensajes impactantes del fundador sin esfuerzo usando AI. Transforma tu texto en mensajes de vídeo profesionales y de marca con avatares de AI, perfectos para la comunicación corporativa.

1
Step 1
Crea tu Guion
Pega tu mensaje escrito en el editor. Nuestra plataforma utiliza Texto a vídeo desde guion para convertir automáticamente tu texto en un discurso de sonido natural, listo para tu vídeo.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de AI
Elige de una diversa biblioteca de avatares de AI para representarte a ti o a tu marca. Encuentra la persona digital perfecta que se alinee con tu mensaje y audiencia.
3
Step 3
Aplica tu Marca
Eleva el profesionalismo de tu vídeo incorporando la identidad de tu empresa. Usa los controles de Marca (logotipo, colores) para asegurar que tu mensaje se alinee visualmente con las directrices de tu marca.
4
Step 4
Exporta tu Mensaje de Vídeo
Finaliza tu poderoso vídeo de mensaje del fundador. Exporta fácilmente tu creación de alta calidad, optimizada con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones, perfecta para mensajes de vídeo impactantes a través de todos tus canales de comunicación.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Comunicación Interna y la Formación

Los fundadores pueden entregar mensajes de vídeo internos impactantes y materiales de incorporación, mejorando el compromiso de los empleados y la comunicación corporativa con AI.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de un vídeo de mensaje del CEO con AI?

HeyGen permite a las empresas producir vídeos de mensajes del CEO con AI de manera sencilla. Simplemente escribe tu guion, selecciona un avatar de AI que refleje tu marca, y la tecnología de texto a vídeo de HeyGen genera un mensaje de vídeo pulido, ideal para la comunicación corporativa.

¿Qué tipo de mensajes de vídeo puedo crear con el generador de vídeos de AI de HeyGen?

Con el avanzado generador de vídeos de AI de HeyGen, puedes producir diversos mensajes de vídeo, desde campañas de marketing atractivas hasta vídeos de formación completos. Nuestra plataforma aprovecha la funcionalidad de texto a vídeo y plantillas personalizables para agilizar la creación de contenido para diversas necesidades empresariales.

¿Puede HeyGen personalizar avatares de AI para que coincidan con nuestra marca para la comunicación corporativa?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos que te permiten integrar el logotipo y los colores de tu empresa en tus vídeos. Puedes elegir entre una gama de avatares de AI profesionales y personalizar elementos para asegurar que tu comunicación corporativa mantenga una identidad de marca coherente.

¿Qué tan rápido puedo convertir texto en un vídeo profesional usando HeyGen?

La plataforma intuitiva de HeyGen permite la conversión rápida de tu guion en un vídeo profesional utilizando la potente tecnología de texto a vídeo. Simplemente introduces tu texto, seleccionas entre voces de AI de alta calidad, y HeyGen se encarga de la generación, acelerando significativamente tu proceso de creación de vídeos.

