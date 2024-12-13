Casos de uso

HeyGen revoluciona la creación de vídeos de Fortnite con herramientas potenciadas por IA, permitiendo a los jugadores crear montajes cautivadores y compartir momentos destacados del juego sin esfuerzo. Aprovecha las capacidades de HeyGen para mejorar la narrativa de tus vídeos y captar la atención del público en plataformas como TikTok y YouTube Shorts.