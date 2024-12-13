Creador de vídeos promocionales de comida Convierte Recetas en Éxitos Virales

Crea fácilmente impresionantes vídeos promocionales de comida con herramientas fáciles de usar y plantillas y escenas personalizables para cautivar a tu audiencia.

Crea un dinámico vídeo promocional de 30 segundos para anunciar una nueva hamburguesa gourmet, perfecto para potenciales clientes que buscan experiencias gastronómicas emocionantes. Este vídeo debe presentar primeros planos vibrantes y apetitosos de la hamburguesa, complementados con una música de fondo animada y una narración profesional generada con la función de voz en off de HeyGen, destacando sus ingredientes y sabores únicos.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo tutorial de receta de 45 segundos que muestre paso a paso la preparación de tu postre estrella, dirigido a entusiastas de la cocina y cocineros caseros. El estilo visual debe ser limpio, con tomas bien iluminadas y en primer plano de cada etapa, acompañado de un tono instructivo calmado y subtítulos claros y fáciles de leer creados con la función de subtítulos de HeyGen, haciéndolo accesible para todos los espectadores.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un atractivo vídeo promocional de 60 segundos para restaurantes que capture elegantemente el ambiente sofisticado y las delicias culinarias de tu establecimiento, dirigido a comensales que buscan una experiencia premium. Emplea visuales cinematográficos con iluminación cálida, mostrando tanto la decoración interior como los platos presentados artísticamente, mejorados con una banda sonora de jazz sofisticada y texto descriptivo en pantalla generado fácilmente con la capacidad de texto a vídeo de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo atractivo de 15 segundos para Instagram Reels anunciando una oferta especial diaria por tiempo limitado, dirigido a usuarios de redes sociales y la comunidad local. Este vídeo rápido debe presentar cortes dinámicos y rápidos, superposiciones de texto en negrita destacando la oferta, una pista musical moderna y enérgica, y un claro llamado a la acción, todo construido eficientemente usando las diversas plantillas y escenas de HeyGen.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos Promocionales de Comida

Crea vídeos promocionales irresistibles para tus creaciones culinarias en solo unos pocos pasos simples, atrayendo a los comensales con visuales atractivos y narrativas convincentes.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Sube Medios
Elige entre una diversa biblioteca de plantillas de vídeo profesionales diseñadas para promociones de comida, o sube tus propios clips de vídeo e imágenes para comenzar tu proyecto.
2
Step 2
Personaliza Tus Visuales
Utiliza el editor intuitivo de arrastrar y soltar para organizar tu contenido, ajustar diseños y aplicar controles de branding como logotipos y colores para que coincidan con el estilo de tu establecimiento.
3
Step 3
Añade Texto, Música y Voz
Incorpora superposiciones de texto atractivas, selecciona música de fondo de la biblioteca de medios y aprovecha el texto a voz para narraciones profesionales que cuenten la historia de tu comida.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Promoción
Renderiza tus vídeos promocionales completados en varias proporciones y resoluciones, luego expórtalos y compártelos fácilmente en plataformas de redes sociales para atraer a nuevos clientes.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Exhibiciones de Comida Irresistibles

.

Elabora vídeos atractivos que destaquen tus creaciones culinarias, inspirando antojos y atrayendo a los comensales a tu establecimiento.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear rápidamente vídeos promocionales de comida irresistibles?

El editor de vídeo AI de HeyGen ofrece una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar y una variedad de plantillas de vídeo, permitiéndote generar deliciosos vídeos de comida con facilidad. Puedes personalizar sin esfuerzo tu vídeo de comida con texto animado y efectos visuales cautivadores para atraer a los comensales.

¿Qué características de edición AI ofrece HeyGen para mejorar los vídeos de comida?

HeyGen proporciona herramientas avanzadas impulsadas por AI, incluyendo texto a voz para narraciones profesionales y subtítulos automáticos. Estas características de edición AI te ayudan a pulir y modificar la apariencia de tus vídeos promocionales, asegurando creaciones culinarias de alta calidad.

¿Puedo personalizar la apariencia y el branding de mis vídeos promocionales de comida con HeyGen?

Absolutamente. HeyGen permite una amplia personalización para tus vídeos promocionales de comida. Puedes aplicar controles de branding, crear un tema de color, añadir superposiciones de texto e incluso incorporar tercios inferiores para que coincidan perfectamente con la estética de tu restaurante y hacer que tus vídeos sean únicos.

¿HeyGen proporciona recursos para crear contenido diverso de comida, como tutoriales de recetas o vídeos promocionales de restaurantes?

Sí, HeyGen apoya una amplia gama de contenido de vídeo de comida. Accede a una rica biblioteca de medios con material de archivo para crear tutoriales de recetas atractivos o vídeos promocionales dinámicos de restaurantes. También puedes subir tus propios clips de vídeo para mostrar tus creaciones culinarias de manera efectiva.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo