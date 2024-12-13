Impulsa las Ventas con Nuestro Creador de Vídeos de Entrega de Comida

Crea vídeos de marketing para restaurantes llamativos sin esfuerzo utilizando plantillas personalizables para generar más pedidos.

Crea un vibrante vídeo promocional de 30 segundos utilizando la generación de voz en off de HeyGen, dirigido a profesionales urbanos ocupados con un nuevo servicio de entrega de comida. El estilo visual debe presentar cortes rápidos y dinámicos y tomas de comida brillantes y atractivas, acompañadas de música de fondo animada y una narración profesional y entusiasta para atraer a nuevos clientes.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo acogedor de 45 segundos, perfecto para entusiastas de la comida y familias, mostrando los platos emblemáticos de un restaurante disponibles para entrega. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para ofrecer una narrativa amigable y atractiva sobre primeros planos cálidos y apetitosos de la comida, complementados con música suave e invitante, destacando la facilidad de realizar pedidos en línea para la creación de vídeos con AI.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo informativo de 60 segundos para consumidores preocupados por la salud, revelando la meticulosa preparación y los estándares de higiene detrás de un servicio de entrega de comida. Emplea la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para una narración calmada y autoritaria, combinada con una estética visual limpia y profesional que presenta transiciones suaves y metraje claro de la cocina, ideal para esfuerzos efectivos de marketing de restaurantes.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un anuncio de 15 segundos para redes sociales para atraer a estudiantes y jóvenes adultos conscientes del presupuesto a una oferta especial de entrega de comida semanal. El vídeo debe tener un estilo moderno y rápido con animaciones de texto dinámicas y una pista instrumental popular, asegurando claridad con los subtítulos/captions de HeyGen, fácilmente adaptable usando plantillas personalizables para una experiencia de creación de vídeos convincente.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Entrega de Comida

Crea vídeos de entrega de comida atractivos sin esfuerzo con AI, mejorando la presencia en línea de tu restaurante y cautivando a los clientes con visuales impresionantes.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla de Vídeo
Comienza seleccionando de nuestra diversa colección de plantillas personalizables diseñadas para vídeos de entrega de comida, proporcionando un inicio rápido para tu proyecto.
2
Step 2
Personaliza tu Contenido
Personaliza tu vídeo subiendo fácilmente tu propio texto e imágenes, o selecciona de nuestra extensa biblioteca de medios para mejorar tus vídeos de entrega de comida.
3
Step 3
Mejora con Características de AI
Genera una narración de sonido natural para tus vídeos de entrega de comida utilizando nuestra avanzada función de generación de voz en off, asegurando una experiencia de audio profesional y atractiva.
4
Step 4
Publica tu Obra Maestra
Finalmente, exporta tu vídeo en varios formatos de aspecto, optimizados para promociones en redes sociales, y compártelo en todas tus plataformas para alcanzar una audiencia más amplia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Testimonios de Clientes

.

Construye confianza y atrae más pedidos destacando experiencias positivas de clientes con tu servicio de entrega de comida.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de mis vídeos de entrega de comida?

HeyGen es una avanzada plataforma de creación de vídeos con AI que te permite generar rápidamente vídeos atractivos de entrega de comida. Utiliza plantillas personalizables, avatares de AI y texto a vídeo desde guion para crear promociones convincentes en redes sociales para el marketing de restaurantes.

¿Qué características de AI ofrece HeyGen para la creación de vídeos?

HeyGen aprovecha la AI para simplificar la creación de vídeos con características como avatares de AI y funcionalidad eficiente de texto a vídeo desde guion. Nuestra plataforma también proporciona generación de voz en off sin interrupciones para mejorar el contenido de tus vídeos.

¿Puedo personalizar las plantillas de vídeo de entrega de comida en HeyGen?

Absolutamente, HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas personalizables para crear vídeos únicos de entrega de comida. Puedes aplicar controles de marca, incluyendo tu logo y colores de marca, asegurando que tus vídeos promocionales coincidan perfectamente con la identidad de tu restaurante.

¿HeyGen proporciona una biblioteca de medios para contenido de vídeo?

Sí, HeyGen cuenta con una extensa biblioteca de medios con soporte de stock para enriquecer tus vídeos de entrega de comida. Su editor de vídeo en línea intuitivo permite una edición fácil de arrastrar y soltar, haciendo que la creación de vídeos profesionales sea accesible para todos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo