Imagina un cautivador vídeo de 30 segundos que muestre la magia "detrás de las cámaras" de crear un arreglo floral personalizado para una floristería local. Dirigido a floristas aspirantes y clientes curiosos, este vídeo debe contar con una iluminación brillante y natural, primeros planos de delicados pétalos y una banda sonora suave y calmante. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para narrar el intrincado proceso, destacando la habilidad artística involucrada en la creación de hermosos arreglos florales.

Generar Vídeo