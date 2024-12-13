Produce un vídeo de formación en primeros auxilios de 30 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas y gerentes de recursos humanos, demostrando pasos críticos para una lesión común en el lugar de trabajo, como un corte menor. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con un tono de audio tranquilizador, enfatizando la formación práctica en seguridad. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen para crear eficientemente el contenido instructivo.

Generar Vídeo