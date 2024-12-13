Desarrolla un video convincente de 30 segundos sobre concienciación en seguridad contra incendios, específicamente dirigido a familias y propietarios de viviendas, ilustrando prácticas cruciales de prevención de incendios. El estilo visual debe ser cálido y acogedor, utilizando escenarios hogareños con los que se pueda identificar, complementado por una voz en off calmada y tranquilizadora. Utiliza la capacidad de Texto a video de HeyGen para generar el contenido de manera eficiente con un avatar de IA amigable que guíe a los espectadores a través de cada consejo.

Generar Vídeo