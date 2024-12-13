Diseña un vídeo instructivo de simulacro de incendio de 45 segundos para nuevos empleados de oficina, con un estilo visual enérgico y claro, utilizando avatares de IA amigables que guíen a los espectadores por las rutas de evacuación. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para asegurar una experiencia de audio profesional y atractiva, haciendo que las instrucciones complejas sean fáciles de seguir y creando vídeos atractivos que perduren.

