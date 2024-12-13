El Creador Definitivo de Simulacros de Incendio para la Seguridad en el Trabajo

Produce vídeos profesionales de planes de evacuación de emergencia con avatares de AI dinámicos para mejorar el compromiso y la retención del aprendiz.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de 90 segundos específicamente para todo el personal de oficina y oficiales de seguridad, detallando los planes de evacuación de emergencia. Utiliza generación de voz en off precisa combinada con gráficos claros y un estilo visual calmado y urgente para guiar a los espectadores a través de rutas de escape críticas y puntos de reunión, todo creado eficientemente a través de la funcionalidad de texto a vídeo desde el guion.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de 2 minutos de formación integral sobre seguridad contra incendios para la fuerza laboral general, especialmente empleados en entornos industriales. Este vídeo de formación de AI atractivo y visualmente rico debe explicar a fondo los procedimientos de simulacro de incendio utilizando plantillas y escenas personalizables y aprovechando el soporte de la biblioteca de medios/stock para visuales impactantes paso a paso y contenido informativo.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo conciso de 45 segundos para gerentes y oficiales de seguridad que buscan una solución efectiva para crear simulacros de incendio. Este vídeo dinámico y profesional debe demostrar la facilidad de crear contenido de formación personalizado utilizando un avatar de AI y resaltar la capacidad de exportar en varios formatos de aspecto, asegurando un mensaje coherente e integración de marca en todas las plataformas a través de redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Simulacros de Incendio

Crea rápidamente vídeos efectivos de instrucciones de simulacro de incendio y planes de evacuación de emergencia con AI, asegurando que tus protocolos de seguridad en el trabajo sean claramente entendidos por los equipos de RRHH y oficiales de seguridad.

1
Step 1
Crea tu Guion con AI
Comienza redactando tu contenido de simulacro de incendio o simplemente pega un guion existente. Nuestra "funcionalidad de texto a vídeo desde el guion" transforma instantáneamente tu texto en una base de vídeo dinámica.
2
Step 2
Elige tu Portavoz de AI
Selecciona un "Portavoz de AI" atractivo de nuestra diversa biblioteca para transmitir claramente tus mensajes de seguridad. Personaliza su apariencia y voz para que coincidan perfectamente con el estilo de tu marca.
3
Step 3
Aplica Controles de Marca
Asegura la consistencia de la marca aplicando los "Controles de Marca" de tu organización. Integra logos, colores y fuentes para reforzar tu imagen profesional a lo largo de tu formación.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Formación
Finaliza tus "vídeos de planes de evacuación de emergencia" y utiliza "redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto" para prepararlos para cualquier plataforma. Tu formación integral está ahora lista para ser distribuida a todos los empleados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Procedimientos Complejos de Incendio

Emplea vídeo potenciado por AI para simplificar y demostrar claramente procedimientos complejos de simulacro de incendio y planes de evacuación de emergencia para todo el personal.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos de formación de AI para la seguridad contra incendios?

HeyGen aprovecha avatares de AI avanzados y la funcionalidad de texto a vídeo desde el guion para transformar rápidamente tu contenido de formación en seguridad contra incendios en vídeos de formación de AI atractivos. Puedes generar fácilmente voces en off realistas y añadir subtítulos, haciendo que tus vídeos de planes de evacuación de emergencia sean accesibles para todos los empleados.

¿Puede HeyGen ayudar a los equipos de RRHH a producir vídeos efectivos de instrucciones de simulacro de incendio?

Absolutamente. HeyGen es un potente creador de simulacros de incendio que permite a los equipos de RRHH y oficiales de seguridad crear vídeos de instrucciones de simulacro de incendio convincentes. Utiliza varias plantillas y escenas, junto con controles de marca, para asegurar que tus procedimientos de simulacro de incendio se comuniquen claramente para la Seguridad en el Trabajo.

¿Qué características ofrece HeyGen para personalizar vídeos de formación de simulacros de incendio?

HeyGen proporciona herramientas completas para personalizar tus vídeos de formación de simulacros de incendio. Puedes seleccionar entre una variedad de plantillas y escenas, aplicar controles de marca para incorporar el logo y colores de tu empresa, y usar redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto para varias plataformas, asegurando un producto final pulido.

¿Qué tan rápido puedo crear vídeos de planes de evacuación de emergencia con HeyGen?

Con la plataforma intuitiva de HeyGen, puedes producir rápidamente vídeos de planes de evacuación de emergencia. La funcionalidad de texto a vídeo desde el guion, junto con la generación automatizada de voces en off, agiliza el proceso de producción, permitiéndote centrarte en el contenido crítico de formación en seguridad contra incendios sin necesidad de una extensa edición de vídeo.

