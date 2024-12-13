Tu Generador Definitivo de Onboarding Fintech

Automatiza y simplifica el onboarding de tus clientes fintech con vídeos atractivos creados a partir de tu guion, reduciendo las bajas en las aplicaciones.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Involucra a potenciales clientes, equipos de marketing y diseñadores UX con un dinámico vídeo de 45 segundos que muestra una experiencia de onboarding en una app móvil fintech sin fisuras. Empleando un estilo visual moderno, atractivo y fácil de usar con superposiciones de texto vibrantes en pantalla, este vídeo utilizará las Plantillas y escenas de HeyGen para demostrar visualmente pantallas de onboarding intuitivas y una experiencia de usuario superior, haciendo que el registro de clientes sea claramente sencillo.
Prompt de Ejemplo 2
Educa a desarrolladores, gerentes de TI y arquitectos de sistemas con un detallado vídeo de 90 segundos sobre la integración de un generador de onboarding fintech sofisticado en la infraestructura existente. El estilo visual y de audio será técnico pero accesible, presentando fragmentos de código concisos y diagramas de sistema claros, complementados por la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para una narración precisa, abordando la integración de API y protocolos de seguridad críticos para la mitigación de riesgos.
Prompt de Ejemplo 3
Cautiva a los responsables de decisiones empresariales y gerentes de producto con un convincente estudio de caso de 2 minutos que ilustra un exitoso viaje de onboarding de clientes fintech. Este inspirador vídeo presentará un enfoque basado en testimonios con estadísticas animadas y un cálido y convincente avatar de IA, creado usando los avatares de IA de HeyGen, para mostrar procesos de onboarding empresarial eficientes y robustos de verificación de identidad que conducen a una alta retención de clientes.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona Tu Generador de Onboarding Fintech

Automatiza y mejora tu viaje de onboarding de clientes con vídeos atractivos impulsados por IA, asegurando una experiencia fluida y eficiente para los nuevos usuarios.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza seleccionando entre nuestras diversas "Plantillas y escenas" diseñadas específicamente para crear experiencias de onboarding fintech intuitivas. Esto simplifica tu punto de partida.
2
Step 2
Añade Tu Contenido
Añade tu contenido y personaliza la experiencia usando "avatares de IA" para guiar a los usuarios a través de las "pantallas de onboarding" cruciales, mejorando el compromiso del usuario.
3
Step 3
Genera Recorridos en Vídeo
Genera vídeos completos de "onboarding en apps móviles fintech" sin esfuerzo convirtiendo tu guion en visuales atractivos usando "Texto a vídeo desde guion".
4
Step 4
Exporta e Integra
Exporta tu vídeo pulido en el formato de aspecto requerido, listo para su implementación inmediata dentro de tu "plataforma de Onboarding Digital" existente para dar la bienvenida a nuevos usuarios.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica el Cumplimiento y las Funciones Fintech con Vídeos de IA

Produce vídeos cortos y atractivos de IA para redes sociales y guías dentro de la app, aclarando requisitos regulatorios complejos y funciones fintech durante el onboarding de clientes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo agiliza HeyGen la creación de vídeos de onboarding fintech?

HeyGen aprovecha los avatares de IA y las capacidades de texto a vídeo para producir rápidamente contenido de vídeo atractivo para tu flujo de onboarding fintech. Esto automatiza significativamente el proceso, actuando como un potente generador de onboarding fintech para un onboarding digital eficiente de clientes.

¿Puede HeyGen mejorar los aspectos técnicos de las plataformas de onboarding digital como las verificaciones KYC?

Sí, HeyGen mejora las plataformas de onboarding digital permitiéndote crear explicaciones en vídeo claras y potenciadas por IA para pasos técnicos críticos como las verificaciones KYC y la verificación de identidad. Esto asegura un flujo de onboarding más fluido y conforme dentro de tu app fintech.

¿Qué capacidades ofrece HeyGen para optimizar las experiencias de onboarding en apps móviles fintech?

HeyGen proporciona herramientas robustas para crear recorridos en vídeo dinámicos para el onboarding en apps móviles fintech, con avatares de IA personalizables y controles de marca. Esto ayuda a ofrecer una experiencia de usuario consistente y atractiva en todas las pantallas de onboarding de tu app móvil.

¿Es HeyGen adecuado para automatizar los procesos de onboarding de clientes fintech?

Sí, HeyGen es altamente adecuado para automatizar el onboarding de clientes fintech transformando instrucciones complejas en guías de vídeo claras y potenciadas por IA. Esto eleva la experiencia de onboarding digital de clientes y agiliza la eficiencia general del onboarding empresarial.

