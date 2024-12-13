Produce un vídeo convincente de 60 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y gerentes de recursos humanos, demostrando cómo crear de manera eficiente una formación financiera atractiva para el desarrollo de empleados. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con un avatar de IA amigable explicando los pasos clave, complementado con audio motivacional y alentador. Utiliza los avatares de IA de HeyGen y la capacidad de texto a vídeo desde guion para transformar temas complejos de alfabetización financiera en módulos fácilmente comprensibles, mostrando la rapidez con la que se puede generar una formación en línea robusta.

