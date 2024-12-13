Creador de Vídeos de Servicios Financieros: Creación de Vídeos con IA Hecha Fácil

Simplifica la producción de vídeos para campañas de marketing con un creador de vídeos en línea, aprovechando el texto a vídeo de HeyGen desde el guion.

441/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de campaña de marketing en redes sociales de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas que buscan asesoramiento financiero. Visualmente, incorpora gráficos dinámicos y accesibles y superposiciones de texto, complementados por un avatar de IA amigable para presentar consejos clave. Este contenido de creador de vídeos de servicios financieros debe resaltar cómo el asesoramiento personalizado puede simplificar decisiones financieras complejas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de cumplimiento conciso de 60 segundos para nuevos empleados en instituciones financieras, introduciendo los requisitos regulatorios básicos. El vídeo debe adoptar un estilo visual de infografía autoritaria pero limpia, asegurando que la información compleja sea fácil de entender. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para mantener una narrativa formal y precisa, facilitando una incorporación efectiva.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo cautivador de 30 segundos dirigido a clientes actuales de banca minorista, mostrando la facilidad y seguridad de una nueva plataforma de banca en línea. El estilo visual debe ser atractivo con animaciones simples y nítidas que destaquen las características clave, acompañadas de música de fondo motivadora. Emplea los subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la accesibilidad y reforzar los beneficios de esta solución de creador de vídeos en línea.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Servicios Financieros

Crea fácilmente vídeos profesionales de servicios financieros que involucren a los clientes y expliquen temas complejos con potentes herramientas impulsadas por IA y plantillas personalizables.

1
Step 1
Selecciona Tu Punto de Partida
Elige entre una diversa biblioteca de plantillas profesionales adaptadas para servicios financieros o introduce tu guion para aprovechar nuestras capacidades de texto a vídeo.
2
Step 2
Personaliza Tus Visuales
Mejora tu vídeo añadiendo elementos de marca, seleccionando entre avatares de IA e incorporando medios de stock relevantes para que coincidan perfectamente con tu mensaje.
3
Step 3
Genera Voz y Texto
Impulsa tu narrativa con generación de voz en off realista y añade automáticamente subtítulos para asegurar la accesibilidad y claridad para tu audiencia.
4
Step 4
Exporta y Despliega
Finaliza tu vídeo, ajusta las proporciones para varias plataformas y luego expórtalo para compartirlo sin problemas en tus campañas de marketing y plataformas de redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Contenido Atractivo para Redes Sociales

.

Genera fácilmente contenido de vídeo dinámico para plataformas de redes sociales, mejorando el compromiso del cliente y ampliando el alcance de tu marca financiera.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como un poderoso creador de vídeos de servicios financieros para mi institución?

HeyGen permite a las instituciones financieras producir rápidamente contenido de vídeo profesional, desde vídeos explicativos hasta vídeos de cumplimiento. Aprovechando herramientas impulsadas por IA y una variedad de plantillas, puedes crear vídeos atractivos para campañas de marketing, incorporación y mayor compromiso del cliente sin necesidad de recursos de producción extensos.

¿Qué herramientas impulsadas por IA ofrece HeyGen para agilizar la creación de vídeos para instituciones financieras?

HeyGen proporciona un creador de vídeos en línea intuitivo con avatares de IA y capacidades de texto a vídeo. Nuestro editor de arrastrar y soltar permite una personalización sin esfuerzo, convirtiendo guiones en vídeos de alta calidad con generación de voz en off realista y subtítulos.

¿Puede HeyGen ayudar a las instituciones financieras a crear vídeos explicativos de marca y otros contenidos de manera eficiente?

Absolutamente. La plataforma de HeyGen ofrece una variedad de plantillas profesionales y controles de marca robustos como logotipos y colores personalizados, permitiendo a las instituciones financieras producir vídeos explicativos consistentes y profesionales. Esto asegura que todo el contenido de vídeo se alinee perfectamente con la identidad de tu marca en todas las campañas de marketing.

¿Facilita HeyGen el compromiso y la comunicación con los clientes a través de la personalización de vídeos?

Sí, HeyGen mejora el compromiso del cliente al permitir la personalización de vídeos a escala para instituciones financieras. Con la creación de contenido dinámico y el redimensionamiento flexible de la relación de aspecto, puedes adaptar mensajes para varias plataformas de redes sociales y comunicaciones internas, mejorando el ROI del contenido de vídeo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo