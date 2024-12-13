Desarrolla un vídeo atractivo de 45 segundos diseñado para nuevos clientes bancarios, con el objetivo de simplificar su proceso de configuración inicial y mejorar sus experiencias de incorporación. El estilo visual debe ser moderno y accesible, con gráficos limpios y un avatar de IA amigable que los guíe a través de los pasos clave, acompañado de una voz en off cálida y acogedora.

Generar Vídeo