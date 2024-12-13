Produce un vídeo de formación de 60 segundos para nuevos empleados en servicios financieros, utilizando un estilo visual profesional y acogedor combinado con una voz en off clara y autoritaria para introducir las políticas básicas de cumplimiento financiero. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen y su capacidad de generación de voz en off para crear una primera impresión impactante de los vídeos de formación en cumplimiento.

Generar Vídeo