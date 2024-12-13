HeyGen agiliza la producción de vídeos financieros profesionales a través de un editor intuitivo de arrastrar y soltar y funciones impulsadas por IA. Desde la asistencia en la redacción de guiones hasta la generación de voz por IA y Subtítulos Dinámicos, HeyGen reduce significativamente el esfuerzo y el tiempo requeridos para la Edición de Vídeos, haciéndolo eficiente para los servicios financieros.