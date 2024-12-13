HeyGen ayuda a las instituciones financieras a cumplir con estrictos estándares de adherencia regulatoria proporcionando capacidades como soporte de orquestación de eKYC y AML y entrega segura de contenido. Nuestra plataforma permite la funcionalidad de trazabilidad de auditoría y soporta una verificación de identidad robusta, contribuyendo a la prevención del fraude y al cumplimiento por diseño dentro del proceso de incorporación digital.