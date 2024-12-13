Generador de Vídeos de Formación en el Campo: Crea Vídeos Atractivos Rápidamente

Transforma tu formación con un generador de vídeos de IA. Aprovecha los avatares de IA para producir vídeos de eLearning profesionales e impactantes rápidamente.

Crea un vídeo de introducción profesional y atractivo de 60 segundos para nuevos representantes de ventas, demostrando las funcionalidades principales de nuestro sistema CRM. El vídeo debe utilizar avatares de IA realistas para la demostración y contar con una voz en off generada por IA, haciendo de este un recurso efectivo de un Creador de Vídeos de Formación en el Campo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo informativo conciso de 45 segundos que describa protocolos de seguridad críticos para trabajadores de fábrica y técnicos de campo que operan maquinaria pesada. Esta creación de vídeo de formación debe mantener un tono serio y práctico, incorporar instrucciones claras en pantalla y proporcionar subtítulos esenciales, generados eficientemente a través de Texto a vídeo desde el guion.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un vídeo moderno y limpio de 30 segundos diseñado para equipos internos de gestión de proyectos, explicando una reciente actualización de software. El generador de vídeos de IA debe aprovechar plantillas y escenas personalizables de la biblioteca de medios/soporte de stock, presentando los pasos visualmente con un estilo de audio dinámico y optimista.
Prompt de Ejemplo 3
Genera una guía de mejores prácticas de 90 segundos para profesionales remotos experimentados, enfocándose en la etiqueta efectiva para reuniones virtuales. Este contenido del generador de vídeos de formación en el campo, derivado de la Creación de Vídeos Nativa de Prompts, debe ser conciso y alentador, utilizando redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para entrega multiplataforma, acompañado de música de fondo profesional.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Generación de Vídeos de Formación en el Campo

Crea sin esfuerzo vídeos de formación en el campo profesionales con avatares de IA y texto a vídeo, transformando tus guiones en contenido visual atractivo.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Formación
Comienza escribiendo o pegando tu guion de vídeo de formación. La capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen transformará tus palabras en contenido visual atractivo para tu generador de vídeos de formación en el campo.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de IA
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA para narrar tu contenido de formación en el campo, aportando una presencia profesional y consistente a tus vídeos.
3
Step 3
Aplica Marca y Estilo
Integra la identidad visual de tu empresa utilizando controles de marca como logotipos y colores personalizados. Esto asegura que tus vídeos de formación en el campo se alineen perfectamente con tu marca.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Genera tu vídeo de formación en el campo completo. Utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para asegurar que tu vídeo esté listo para cualquier plataforma, simplificando la creación y distribución de vídeos de formación.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica la Formación Compleja

.

Transforma procedimientos operativos complejos o información de productos en vídeos de formación en el campo fácilmente digeribles y altamente efectivos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos de formación en el campo con IA?

HeyGen te permite crear vídeos de formación en el campo atractivos de manera eficiente utilizando tecnología avanzada de generador de vídeos de IA. Puedes transformar guiones en vídeos profesionales con avatares de IA realistas y voz en off generada por IA, haciendo que el contenido de formación complejo sea accesible y dinámico.

¿Qué tipo de avatares de IA ofrece HeyGen para vídeos de formación corporativa?

HeyGen ofrece una amplia gama de avatares de IA realistas que pueden integrarse sin problemas en tus vídeos de formación corporativa y vídeos de eLearning. Estos avatares transmiten tu mensaje con profesionalismo constante, haciendo que el contenido sea más atractivo para la formación de productos o recursos humanos.

¿Simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos de formación?

Sí, HeyGen simplifica significativamente la creación de vídeos de formación con su plataforma intuitiva, que cuenta con plantillas personalizables y Creación de Vídeos Nativa de Prompts. Este motor creativo permite la Generación de Vídeos de Extremo a Extremo desde tu guion de vídeo de formación, reduciendo el tiempo y esfuerzo de producción.

¿Puedo personalizar elementos de marca en mis vídeos de formación generados por HeyGen?

Absolutamente, HeyGen proporciona controles de marca robustos para asegurar que tus vídeos de formación corporativa mantengan la identidad de tu empresa. Puedes incorporar fácilmente tu logo, colores de marca y fuentes personalizadas, asegurando un aspecto consistente y profesional en todo tu contenido generado.

