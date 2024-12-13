Creador de Vídeos de Operaciones de Campo: Simplifica tu Flujo de Trabajo

Genera informes diarios atractivos y vídeos de formación más rápido con avatares de AI que dan vida a tu contenido.

484/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo promocional de 30 segundos dirigido a potenciales nuevos clientes, demostrando la facilidad y rapidez de crear actualizaciones profesionales para redes sociales. El estilo visual debe ser moderno y limpio, con texto conciso en pantalla para resaltar los beneficios clave. Utiliza la capacidad de "texto a vídeo desde guion" de HeyGen para producir rápidamente "vídeos para redes sociales" atractivos que posicionen tu servicio como el "creador de vídeos online" definitivo para operaciones de campo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo informativo de 60 segundos para actualizaciones internas dirigido a supervisores de campo y equipos internos, explicando informes diarios complejos o métricas de proyectos. El vídeo debe tener un tono visual profesional y ligeramente futurista, con un "avatar de AI" de HeyGen entregando las ideas clave. Esto asegura una presentación consistente y atractiva de los "informes diarios", posicionando la herramienta como un avanzado "agente de vídeo AI" para la comunicación corporativa.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo resumen semanal conciso de 20 segundos destinado a la alta dirección, que resuma las actividades y logros recientes en el campo. El vídeo debe mantener un estilo visual directo y profesional, consistente con la marca de la empresa, utilizando eficazmente las "plantillas y escenas" de HeyGen para una rápida "producción de vídeo". Esto ofrece un enfoque simplificado para transmitir información crítica a través de un "creador de vídeos de operaciones de campo" basado en "plantillas intuitivas".
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Operaciones de Campo

Crea y comparte eficientemente vídeos profesionales para tus equipos de campo, optimizando la formación, los informes y la comunicación.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo tu guion para la operación de campo, luego utiliza la función de texto a vídeo desde guion para generar los visuales iniciales y la narración para tu producción de vídeo.
2
Step 2
Añade Visuales y Voz AI
Mejora tu vídeo seleccionando avatares de AI apropiados para demostrar acciones o explicar procedimientos complejos claramente a tus equipos de campo.
3
Step 3
Aplica Marca y Accesibilidad
Aplica tus controles de marca, incluyendo logos y colores específicos, para asegurar que cada vídeo de operaciones de campo se alinee con la identidad de tu empresa.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Exporta tu vídeo terminado, eligiendo la relación de aspecto óptima para una visualización sin problemas en dispositivos móviles, asegurando una alta accesibilidad móvil para tu personal de campo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca el Éxito de Proyectos de Campo

.

Desarrolla narrativas de vídeo convincentes para mostrar operaciones de campo exitosas y la satisfacción del cliente, construyendo confianza y demostrando experiencia.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la producción creativa de vídeos?

HeyGen es un creador de vídeos online intuitivo diseñado para simplificar la producción creativa de vídeos. Utilizando sus plantillas listas para usar y avatares de AI, puedes generar rápidamente contenido atractivo directamente desde guiones de texto a vídeo.

¿Ofrece HeyGen características para una representación de marca consistente en los vídeos?

Absolutamente. HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tu logo y colores de marca directamente en tus vídeos. Esto asegura un mensaje de marca consistente en todos tus proyectos de creador de vídeos online y vídeos para redes sociales.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos para necesidades empresariales específicas como operaciones de campo o formación?

Sí, HeyGen es un creador de vídeos de operaciones de campo ideal, perfecto para transformar fotos y vídeos del sitio de trabajo en contenido dinámico para formación y educación. Con avatares de AI y generación de voz en off de alta calidad, puedes producir informes visuales informativos y atractivos de manera eficiente.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para mejorar el compromiso y la accesibilidad de los vídeos?

HeyGen ofrece características avanzadas para aumentar el compromiso y la accesibilidad, incluyendo generación de voz en off profesional y subtítulos/captions automáticos. Estas herramientas hacen que tus vídeos para redes sociales sean más impactantes y aseguran que tu mensaje llegue a una audiencia más amplia de manera efectiva.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo