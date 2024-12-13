Generador de Vídeos de Formación en Campo: Crea Cursos Atractivos

Aumenta el compromiso con tus vídeos de formación corporativa utilizando plantillas personalizables fáciles de usar, transformando tu guion de formación en contenido convincente.

Prompt de Ejemplo 1
Produce una guía de resolución de problemas de 90 segundos para ingenieros de campo experimentados que enfrentan problemas comunes de calibración de sensores. Esta creación de vídeo de formación debe contar con señales visuales dinámicas, como esquemas animados, junto con una voz en off concisa e informativa. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para generar el contenido de manera eficiente a partir de un guion detallado, incorporando plantillas y escenas personalizables para resaltar los pasos críticos.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de formación corporativa de 2 minutos que describa protocolos de seguridad críticos para trabajar en sitios de campo remotos. La presentación visual debe ser seria y profesional, representando escenarios realistas, con una voz en off autoritaria generada por IA. Asegúrate de que el vídeo destaque prominentemente la generación de voz en off de HeyGen para ofrecer instrucciones claras, enfatizando mensajes clave de seguridad para todo el personal de operaciones de campo.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de eLearning de referencia rápida de 45 segundos que demuestre la secuencia correcta para ensamblar una unidad de campo modular para equipos de soporte de campo internacional. El estilo visual y de audio debe ser altamente eficiente, basándose en gráficos claros y concisos en pantalla y una pista de fondo neutral y animada. Utiliza principalmente la función de subtítulos/captions de HeyGen para transmitir instrucciones para una comprensión universal, mostrando la capacidad intuitiva de la plataforma para crear contenido accesible.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Formación en Operaciones de Campo

Crea rápidamente vídeos de formación en operaciones de campo atractivos y precisos con IA. Mejora el rendimiento del equipo y asegura una transferencia de conocimiento consistente sin esfuerzo.

1
Step 1
Pega Tu Guion de Formación
Comienza pegando tu guion de formación existente en la plataforma. Nuestra capacidad de texto a vídeo transformará instantáneamente tu texto en escenas atractivas para tu formación en operaciones de campo.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de IA
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA para presentar tu material de formación. Esto añade un toque profesional y humano, haciendo que tus vídeos de eLearning sean más comprensibles y atractivos para tu equipo.
3
Step 3
Personaliza con Plantillas y Marca
Utiliza plantillas y escenas personalizables para alinear tu vídeo con la estética de tu empresa. Aplica tu marca, incluyendo logotipos y colores, para asegurar que tus vídeos de formación corporativa estén perfectamente alineados con tu marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Exporta tu vídeo de formación en campo completo en varias proporciones de aspecto adecuadas para cualquier plataforma. Esto te permite distribuir fácilmente tu contenido y aumentar el compromiso de formación en todo tu equipo.

Aclara Procedimientos Complejos

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación en campo usando IA?

HeyGen utiliza tecnología avanzada de **generador de vídeos con IA** para agilizar el proceso de transformar un **guion de formación** en contenido atractivo. Puedes aprovechar avatares de **IA realistas** y una **voz en off generada por IA** para producir eficientemente vídeos de **formación en campo** de alta calidad.

¿Qué capacidades de extremo a extremo ofrece HeyGen para la creación integral de vídeos de formación?

HeyGen proporciona una plataforma de **Generación de Vídeos de Extremo a Extremo**, permitiendo a los usuarios crear vídeos de **formación corporativa** profesionales de principio a fin. Su **plataforma intuitiva** maneja todo, desde la entrada del guion y la personalización de escenas hasta la producción final y la exportación.

¿Puede HeyGen añadir automáticamente subtítulos y adaptar vídeos a diferentes proporciones de aspecto?

Sí, HeyGen genera automáticamente **subtítulos/captions** precisos para mejorar la accesibilidad y comprensión de tus **vídeos de eLearning**. La plataforma también admite **redimensionamiento y exportación de proporciones de aspecto**, asegurando que tu contenido de formación esté perfectamente optimizado para varias plataformas y dispositivos.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a mantener la consistencia de la marca y el compromiso en el contenido de formación corporativa?

HeyGen permite un control robusto de **Marca y Estilo**, permitiéndote incorporar los logotipos, colores y fuentes de tu empresa directamente en tus vídeos usando **plantillas y escenas personalizables**. Esto asegura que todo tu contenido de formación refleje consistentemente tu marca mientras ayuda a **aumentar el compromiso de formación**.

