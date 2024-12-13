Creador de Vídeos de Solicitud de Retroalimentación: Obtén Ideas Más Claras Rápidamente

Optimiza tu proceso de retroalimentación con vídeos atractivos creados usando potentes Plantillas y escenas.

511/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo dinámico de 60 segundos para equipos de marketing, con una voz animada y segura y visuales atractivos y rápidos, mostrando cómo los avatares de AI de HeyGen pueden optimizar tu flujo de trabajo al generar un vídeo de solicitud de retroalimentación. Este vídeo explicará visualmente cómo recopilar eficientemente ideas sobre nuevos activos de campaña, sirviendo como un excelente creador de vídeos de solicitud de retroalimentación.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo directo e informativo de 1 minuto dirigido a equipos de desarrollo, utilizando un estilo de captura de pantalla sin adornos con anotaciones claras y una voz técnica y enfocada. Este vídeo debe resaltar una nueva corrección de errores o implementación de funciones usando un grabador de pantalla, asegurándose de emplear Subtítulos/captions para accesibilidad y precisión al discutir los detalles intrincados del proceso de retroalimentación.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo amigable y accesible de 45 segundos, específicamente diseñado para especialistas en atención al cliente y onboarding, con una voz en off cálida y alentadora y visuales personalizados. El vídeo debe demostrar cómo personalizar el vídeo con el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para explicar soluciones complejas de manera clara, luego solicitar retroalimentación inmediata sobre la claridad y utilidad de la explicación, mejorando el proceso general de retroalimentación.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Solicitud de Retroalimentación

Crea y comparte vídeos profesionales sin esfuerzo para recopilar retroalimentación específica, optimizando tu proceso de revisión con herramientas intuitivas.

1
Step 1
Crea Tu Vídeo de Retroalimentación
Genera tu contenido de vídeo inicial utilizando nuestra potente capacidad de Texto a vídeo desde guion, transformando la entrada escrita en visuales atractivos para tu solicitud de retroalimentación.
2
Step 2
Personaliza para Mayor Claridad
Mejora el profesionalismo de tu vídeo y su alineación con tu marca aplicando controles de marca, asegurando un aspecto pulido para tu solicitud de retroalimentación.
3
Step 3
Añade Detalles Esenciales
Haz que tu solicitud de retroalimentación sea clara y accesible añadiendo Subtítulos/captions a tu vídeo, asegurando que tu mensaje llegue efectivamente a cada espectador.
4
Step 4
Comparte y Recoge Ideas
Distribuye tu vídeo sin esfuerzo y recopila valiosas opiniones compartiéndolo con un enlace, simplificando el proceso de retroalimentación para todas las partes interesadas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Optimiza el Rendimiento de Anuncios a Través de la Retroalimentación en Vídeo

.

Produce rápidamente creativos de anuncios en vídeo AI diversos para realizar pruebas A/B y recopilar retroalimentación crucial de la audiencia, llevando a campañas de mayor rendimiento.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos profesionales a partir de texto?

HeyGen transforma tu guion escrito en contenido de vídeo atractivo utilizando tecnología avanzada de "Texto a vídeo desde guion". Puedes seleccionar entre una amplia gama de "avatares de AI" para presentar tu mensaje, haciendo que la creación de vídeos sea eficiente y escalable.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para la retroalimentación y colaboración en vídeo?

HeyGen proporciona una completa "herramienta de retroalimentación de vídeo" para optimizar tu colaboración. Puedes usar el "grabador de pantalla" incorporado para proporcionar retroalimentación precisa, luego "compartir fácilmente con un enlace" para recopilar opiniones, mejorando tu "proceso de retroalimentación" general.

¿Puedo personalizar mis vídeos con características de marca y accesibilidad en HeyGen?

Absolutamente. HeyGen te permite "personalizar el vídeo" con sólidos "controles de marca" como logotipos y colores. También puedes "añadir subtítulos" fácilmente para mejorar la accesibilidad, asegurando que tu contenido sea profesional e inclusivo usando varias "Plantillas y escenas".

¿Cómo pueden las capacidades de AI de HeyGen mejorar mi flujo de trabajo de producción de vídeo?

HeyGen aprovecha un avanzado "Agente de Vídeo AI" para "optimizar tu flujo de trabajo", automatizando muchos aspectos de la creación de vídeos. Esta potente funcionalidad asegura que tus "equipos de marketing" y "gestores de producto" puedan generar vídeos de alta calidad rápida y eficientemente.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo