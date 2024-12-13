El Generador Definitivo de Vídeos de Solicitud de Retroalimentación para tu Negocio

Crea rápidamente formularios de vídeo personalizados para recopilar valioso contenido generado por usuarios y agilizar la retroalimentación, aprovechando potentes capacidades de texto a vídeo.

580/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo interno amigable y atractivo de 30 segundos para empleados, solicitando su 'retroalimentación en vídeo' sobre una nueva política de la empresa propuesta. Los visuales deben ser accesibles, haciendo un excelente uso de las 'Plantillas y escenas' de HeyGen para presentar la información claramente, complementado por una 'Generación de voz en off' cálida y alentadora que invite a la participación activa y ayude a 'agilizar el flujo de trabajo' para las comunicaciones de RRHH.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de agradecimiento de 60 segundos para los clientes existentes que han proporcionado valiosos comentarios, transformando su 'contenido generado por usuarios' en impactantes 'testimonios en vídeo'. Emplea un estilo visual personal y agradecido, quizás presentando un 'AI avatar' sonriente para transmitir sinceridad, acompañado de una voz sincera y amigable. Asegúrate de que las citas clave de los clientes se destaquen de manera efectiva usando 'Subtítulos/captions' para un máximo impacto y accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo dinámico de 45 segundos dirigido a beta testers y primeros adoptantes, solicitando específicamente su aporte crucial sobre una nueva función de software, actuando como un 'generador de solicitudes de retroalimentación en vídeo'. El estilo visual debe ser orientado a la tecnología y enérgico, mostrando fragmentos de la interfaz de usuario del producto con visuales de apoyo de la 'Biblioteca de medios/soporte de stock' de HeyGen. El audio debe ser entusiasta y claro, guiando a los usuarios a través del proceso de retroalimentación usando 'Texto a vídeo desde guion' para explicar la función y capturar ideas completas de 'creación de vídeo'.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Solicitud de Retroalimentación

Genera sin esfuerzo solicitudes de vídeo personalizadas para recopilar valiosa retroalimentación y testimonios, mejorando el compromiso y agilizando tu flujo de trabajo.

1
Step 1
Crea tu Mensaje de Solicitud de Vídeo
Comienza redactando tu mensaje de solicitud de retroalimentación. Utiliza la función de **Texto a vídeo desde guion** de HeyGen para transformar tu guion en un vídeo de sonido natural, o selecciona un avatar AI para presentar tu mensaje.
2
Step 2
Añade tu Enlace de Recopilación de Retroalimentación
Integra una llamada a la acción clara dentro de tu vídeo. Enlaza fácilmente a tu plataforma de encuestas o **formularios de vídeo** preferida directamente desde el vídeo para guiar a los espectadores en la provisión de su retroalimentación.
3
Step 3
Aplica Branding y Personalización
Personaliza tu vídeo de solicitud de retroalimentación para que coincida con la identidad de tu marca. Aplica tu logo, colores de marca y otros elementos visuales usando los **Controles de branding** para asegurar un aspecto consistente y profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Solicitud
Una vez perfeccionado, exporta tu vídeo de solicitud de retroalimentación en el formato y relación de aspecto deseados. Compártelo fácilmente a través de plataformas para comenzar a recopilar valiosos insights y **recoger testimonios en vídeo** de manera eficiente.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Agiliza Campañas de Retroalimentación con Vídeo AI

.

Produce rápidamente vídeos AI profesionales para campañas de retroalimentación dirigidas, recopilando eficientemente valiosos insights y mejorando el desarrollo de productos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para solicitudes de retroalimentación y testimonios?

HeyGen permite a los usuarios crear contenido de vídeo profesional de manera eficiente utilizando su avanzado generador de vídeos AI, perfecto para generar vídeos de solicitud de retroalimentación y recopilar testimonios en vídeo. Nuestra plataforma agiliza todo el proceso de creación de vídeos, desde el guion hasta la producción final.

¿Puede HeyGen usar avatares AI para personalizar solicitudes de retroalimentación en vídeo?

Sí, HeyGen te permite aprovechar los avatares AI y la tecnología de texto a vídeo para producir solicitudes de retroalimentación en vídeo personalizadas que mejoran el compromiso del usuario. También puedes aplicar controles de marca para asegurar la consistencia con la identidad de tu empresa.

¿Qué características ofrece HeyGen para agilizar la recopilación de testimonios en vídeo?

HeyGen proporciona herramientas robustas para agilizar el flujo de trabajo en la recopilación de testimonios en vídeo, incluyendo la capacidad de incrustar formularios de vídeo interactivos e integrarse con plataformas como Zapier. Esto hace que la recopilación de contenido generado por usuarios sea sencilla y escalable.

¿Es HeyGen un generador de vídeos AI integral para todas mis necesidades de creación de vídeos?

Absolutamente, HeyGen funciona como un generador de vídeos AI integral y editor de vídeos en línea, ofreciendo una amplia gama de plantillas y herramientas de edición de vídeo robustas para satisfacer diversas necesidades de creación de vídeos. Nuestra plataforma simplifica la producción de contenido de vídeo de alta calidad sin necesidad de habilidades técnicas extensas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo