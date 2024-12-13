Generador de Vídeos de Recorrido de Características: Crea Demos Atractivas

Produce sin esfuerzo recorridos de características profesionales con generación de locución AI natural.

Crea un vídeo impactante de 45 segundos diseñado para profesionales del marketing, que sirva como un creador de vídeos explicativos atractivo para una nueva característica de producto. El estilo visual debe ser moderno y animado, con una locución profesional generada a partir de tu Texto-a-vídeo desde el guion, utilizando diversos Plantillas y escenas para resaltar los elementos de marca de manera efectiva.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo completo de 60 segundos dirigido a nuevos usuarios de software, ilustrando funcionalidades complejas con una guía clara y paso a paso. El estilo visual y de audio debe ser amigable y acogedor, con un narrador avatar de AI y Subtítulos automáticos para accesibilidad, haciendo que el proceso de creación de vídeos sea fluido.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo dinámico de 90 segundos de Demostración de Software para equipos de ventas, mostrando características avanzadas a posibles clientes. Este vídeo debe ser pulido e ilustrativo, incorporando elementos gráficos ricos de la biblioteca de Medios/soporte de stock y una generación de Locución confiada para enfatizar los beneficios clave.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo cautivador de 30 segundos para creadores de contenido y propietarios de pequeñas empresas, destinado a impulsar el compromiso del usuario y ayudar a Aumentar las Ventas. Emplea un estilo rápido y visualmente rico con escenas y animaciones vibrantes, optimizando para varias plataformas usando el cambio de Tamaño de relación de aspecto y exportaciones, y aprovechando Plantillas y escenas creativas para un aspecto profesional.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Recorrido de Características

Crea sin esfuerzo recorridos de vídeo atractivos y demostraciones de software que expliquen claramente las características de tu producto, ahorrando tiempo y mejorando la comprensión del usuario.

1
Step 1
Graba o Sube tu Contenido
Captura tu producto en acción usando nuestra funcionalidad intuitiva de grabación de pantalla, o sube material existente para comenzar.
2
Step 2
Añade Locuciones AI
Genera locuciones AI profesionales a partir de tu guion para narrar tu recorrido, asegurando claridad y compromiso sin necesidad de grabar tu propia voz.
3
Step 3
Aplica Mejoras Visuales
Selecciona de nuestra biblioteca de plantillas de vídeo profesionales y escenas para estructurar rápidamente tu recorrido, asegurando una presentación pulida y de marca.
4
Step 4
Exporta tu Recorrido
Finaliza tu vídeo, ajustando las proporciones para diferentes plataformas, luego expórtalo para compartirlo sin problemas como Demos de Software impactantes.

Casos de Uso

Aclara Características Complejas del Software

Utiliza creadores de vídeos explicativos impulsados por AI para transmitir fácilmente funcionalidades de software complejas y nuevas actualizaciones a tu audiencia.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos explicativos y demostraciones de software?

HeyGen permite a los usuarios crear vídeos explicativos y demostraciones de software atractivas utilizando AI. Nuestra plataforma ofrece una variedad de plantillas de vídeo y avatares AI, facilitando la generación de contenido de vídeo de alta calidad a partir de un guion, mejorando tu estrategia de marketing.

¿HeyGen admite la creación de vídeos de recorrido de características atractivos con AI?

Sí, HeyGen es un generador avanzado de vídeos de recorrido de características que aprovecha la AI para simplificar la creación. Puedes producir fácilmente recorridos de vídeo completos y vídeos tutoriales, completos con locución AI y subtítulos automáticos, para demostrar claramente la funcionalidad del software.

¿Qué opciones de personalización y branding están disponibles para mi contenido de vídeo?

HeyGen ofrece controles de branding robustos para asegurar que tu contenido de vídeo se alinee con la identidad de tu marca. Puedes personalizar vídeos con tu logo, colores de marca, y elegir de una rica biblioteca de medios para crear escenas de marca y llamadas a la acción efectivas.

¿Puedo añadir fácilmente locuciones profesionales y subtítulos a mis vídeos tutoriales usando HeyGen?

Absolutamente, HeyGen simplifica el proceso de añadir locuciones profesionales y subtítulos automáticos a todo tu contenido de vídeo, incluidos los vídeos tutoriales. Utiliza nuestra generación de locución AI y características de subtítulos para asegurar una comunicación clara y accesibilidad en tu documentación de vídeo.

