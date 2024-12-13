feature update video maker: Anuncia Nuevas Funciones Sin Esfuerzo
Optimiza la creación de tus vídeos para actualizaciones usando Templates & scenes dinámicos para un impacto instantáneo.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un vídeo energético de 15 segundos para redes sociales, dirigido a creadores de contenido, que demuestre lo fácil que puede ser la "creación de vídeos" con un "creador de vídeos AI". Emplea un estilo visual vibrante y rápido con música de fondo moderna. Es crucial asegurar la accesibilidad y el compromiso utilizando los "Subtítulos/captions" automáticos de HeyGen para una amplia audiencia que navega silenciosamente por los feeds.
Produce un vídeo instructivo conciso de 45 segundos dirigido a entusiastas de la tecnología, explicando una actualización de software compleja con una estética limpia y profesional. Aprovecha los "AI avatars" de HeyGen para entregar la narrativa en un tono autoritario pero accesible, complementado con gráficos informativos en pantalla y música de fondo sutil, asegurando que el aspecto de "feature update video maker" se destaque para vídeos profesionales.
Crea un vídeo de comunicación interna directo de 20 segundos, ideal para profesionales ocupados y equipos internos, anunciando una mejora menor del "feature update video maker". Adopta un estilo visual moderno y directo con una pista de fondo corporativa. Transmite eficazmente el mensaje utilizando la "Generación de voz en off" de HeyGen a partir de un guion simple, asegurando claridad y concisión para rápidas actualizaciones de la empresa.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Funciones en Redes Sociales.
Produce rápidamente vídeos cautivadores para anunciar nuevas funciones y actualizaciones en todas las plataformas de redes sociales.
Mejora la Capacitación y Onboarding de Funciones.
Mejora la comprensión y adopción de nuevas funciones por parte de los usuarios a través de vídeos de capacitación atractivos impulsados por AI.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para proyectos creativos?
HeyGen empodera a los usuarios para producir vídeos profesionales con facilidad, aprovechando herramientas impulsadas por AI como los AI avatars y una diversa biblioteca de medios. Esto agiliza todo el proceso de creación de vídeos, haciéndolo perfecto para vídeos en redes sociales o actualizaciones de la empresa.
¿Puedo usar AI avatars y funciones de texto a voz con HeyGen?
Sí, HeyGen cuenta con avanzados AI avatars y robustas funciones de texto a voz, permitiéndote generar locuciones atractivas directamente desde tu guion. Esto hace de HeyGen un excepcional creador de vídeos AI para diversas necesidades de contenido.
¿Qué herramientas ofrece HeyGen para la edición profesional de vídeos y branding?
HeyGen proporciona herramientas integrales para vídeos profesionales, incluyendo plantillas personalizables, controles de branding para logos y colores, y subtítulos/captions automáticos. Esto asegura que tu contenido de vídeo luzca pulido y se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.
¿Qué tan rápido puedo crear un vídeo de actualización de funciones usando las herramientas AI de HeyGen?
HeyGen está diseñado para la eficiencia, permitiendo la rápida creación de vídeos de actualización de funciones a través de su interfaz intuitiva de arrastrar y soltar y herramientas impulsadas por AI. Puedes ensamblar rápidamente escenas y generar contenido atractivo sin necesidad de experiencia extensa en edición.