Generador de vídeos de lanzamiento de características: Lanzamientos de productos rápidos y atractivos

Crea vídeos de lanzamiento de productos atractivos al instante usando nuestro generador de vídeos AI y texto a vídeo desde guion para un resultado de calidad de estudio.

Crea un vídeo de lanzamiento de características de 30 segundos de alto impacto para profesionales de la tecnología ocupados, mostrando una nueva herramienta con visuales animados elegantes y una locución dinámica y entusiasta. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para generar rápidamente contenido de marketing convincente, utilizando sus herramientas impulsadas por AI para una producción rápida y generación profesional de locuciones.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de demostración y recorrido de 1 minuto dirigido a desarrolladores de software, explicando una actualización compleja de producto con grabaciones detalladas de pantalla y una presentación calmada y autoritaria. Usa un avatar AI para presentar la información técnica claramente, complementado con subtítulos automáticos para accesibilidad, y mejora los visuales con metraje de archivo relevante de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, facilitando una escalabilidad rentable.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo estratégico de lanzamiento de producto de 45 segundos para equipos internos de marketing de producto, enfatizando el impacto en el mercado de la nueva característica. El estilo visual debe ser profesional y utilizar gráficos limpios y modernos para transmitir métricas clave, acompañado de una locución confiada y persuasiva. Utiliza las plantillas de vídeo y escenas de HeyGen para una creación rápida y adapta fácilmente el vídeo para varias plataformas usando el cambio de tamaño y exportaciones de relación de aspecto, ideal para crear vídeos de lanzamiento de producto de alta calidad.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo conciso de 'consejo profesional' de 15 segundos para usuarios avanzados existentes, demostrando una joya oculta dentro de la nueva característica. El enfoque visual debe ser dinámico con cortes rápidos y texto claro en pantalla, apoyado por una pista de fondo enérgica y una locución amigable y atractiva. Aprovecha las herramientas impulsadas por AI de HeyGen, específicamente sus características de texto a vídeo desde guion y generación de locuciones, para crear eficientemente vídeos que resuenen con esta audiencia comprometida.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona el Generador de Vídeos de Lanzamiento de Características

Produce rápidamente vídeos de lanzamiento de características atractivos con herramientas impulsadas por AI, asegurando una comunicación clara y una presentación profesional para tus actualizaciones de producto.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza pegando tus notas de lanzamiento de características o un guion detallado en la plataforma. Nuestra capacidad de texto a vídeo desde guion convertirá tu texto en contenido de vídeo atractivo, listo para producción.
2
Step 2
Selecciona una Plantilla y un Avatar
Elige de una diversa biblioteca de plantillas de vídeo para que coincida con la estética de tu marca. Luego, selecciona un avatar AI para narrar los beneficios de tu característica, utilizando nuestras Plantillas y escenas para establecer el escenario perfecto.
3
Step 3
Añade Locución y Marca
Mejora tu vídeo con generación de locuciones profesionales para articular claramente tu mensaje. Aplica el logo y los colores de tu marca usando controles de Marca para mantener una identidad consistente.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo y aprovecha el cambio de tamaño y exportaciones de relación de aspecto para adaptarlo a varias plataformas. Utiliza las características de Programación y Auto-Publicación para distribuir tu vídeo de lanzamiento de características de alta calidad sin esfuerzo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mostrar Nuevas Características y Valor del Producto

.

Muestra nuevas características de producto de manera efectiva con vídeos AI atractivos, ilustrando sus beneficios y propuesta de valor.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de calidad de estudio usando AI?

HeyGen aprovecha herramientas avanzadas impulsadas por AI para transformar guiones de texto en resultados profesionales de calidad de estudio. Su editor intuitivo de arrastrar y soltar y sus extensas plantillas de vídeo agilizan el proceso de generación de vídeos, haciendo que la creación de contenido de marketing de alta calidad sea accesible para todos.

¿Puedo personalizar vídeos y gestionar tareas de edición complejas con HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece capacidades robustas de edición de vídeo, permitiéndote incorporar Avatares Personalizados, subir tus propios activos de medios y añadir fácilmente subtítulos. Puedes ajustar cada detalle, incluyendo la eliminación de fondos de vídeo, para crear vídeos de marketing de alta calidad de manera eficiente.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para un flujo de trabajo de vídeo eficiente?

HeyGen proporciona potentes herramientas impulsadas por AI para un flujo de trabajo optimizado, incluyendo Programación y Auto-Publicación en varias plataformas. Puedes exportar tus vídeos de alta calidad en formatos estándar como archivo MP4 y utilizar el cambio de tamaño y exportaciones de relación de aspecto para diversas necesidades de distribución, asegurando una funcionalidad sin problemas entre dispositivos.

¿Qué tan versátil es HeyGen para generar varios vídeos de producto y marketing?

HeyGen funciona como un generador de vídeos AI integral, ideal para crear contenido diverso como vídeos de lanzamiento de características, vídeos de lanzamiento de productos y vídeos de demostración y recorrido. Sus capacidades te permiten producir contenido de marketing impactante, como generadores de vídeos de producto, de manera rápida y a escala.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo