Generador de vídeos de lanzamiento de características: Lanzamientos de productos rápidos y atractivos
Crea vídeos de lanzamiento de productos atractivos al instante usando nuestro generador de vídeos AI y texto a vídeo desde guion para un resultado de calidad de estudio.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo de demostración y recorrido de 1 minuto dirigido a desarrolladores de software, explicando una actualización compleja de producto con grabaciones detalladas de pantalla y una presentación calmada y autoritaria. Usa un avatar AI para presentar la información técnica claramente, complementado con subtítulos automáticos para accesibilidad, y mejora los visuales con metraje de archivo relevante de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, facilitando una escalabilidad rentable.
Diseña un vídeo estratégico de lanzamiento de producto de 45 segundos para equipos internos de marketing de producto, enfatizando el impacto en el mercado de la nueva característica. El estilo visual debe ser profesional y utilizar gráficos limpios y modernos para transmitir métricas clave, acompañado de una locución confiada y persuasiva. Utiliza las plantillas de vídeo y escenas de HeyGen para una creación rápida y adapta fácilmente el vídeo para varias plataformas usando el cambio de tamaño y exportaciones de relación de aspecto, ideal para crear vídeos de lanzamiento de producto de alta calidad.
Elabora un vídeo conciso de 'consejo profesional' de 15 segundos para usuarios avanzados existentes, demostrando una joya oculta dentro de la nueva característica. El enfoque visual debe ser dinámico con cortes rápidos y texto claro en pantalla, apoyado por una pista de fondo enérgica y una locución amigable y atractiva. Aprovecha las herramientas impulsadas por AI de HeyGen, específicamente sus características de texto a vídeo desde guion y generación de locuciones, para crear eficientemente vídeos que resuenen con esta audiencia comprometida.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Anuncios de Lanzamiento de Productos de Alto Rendimiento.
Crea anuncios de lanzamiento de productos poderosos rápidamente con vídeo AI, atrayendo la atención hacia nuevas características y actualizaciones.
Anuncios de Características Atractivos en Redes Sociales.
Produce vídeos cautivadores para redes sociales para anunciar y explicar nuevas características de producto sin esfuerzo a tu audiencia.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de calidad de estudio usando AI?
HeyGen aprovecha herramientas avanzadas impulsadas por AI para transformar guiones de texto en resultados profesionales de calidad de estudio. Su editor intuitivo de arrastrar y soltar y sus extensas plantillas de vídeo agilizan el proceso de generación de vídeos, haciendo que la creación de contenido de marketing de alta calidad sea accesible para todos.
¿Puedo personalizar vídeos y gestionar tareas de edición complejas con HeyGen?
Sí, HeyGen ofrece capacidades robustas de edición de vídeo, permitiéndote incorporar Avatares Personalizados, subir tus propios activos de medios y añadir fácilmente subtítulos. Puedes ajustar cada detalle, incluyendo la eliminación de fondos de vídeo, para crear vídeos de marketing de alta calidad de manera eficiente.
¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para un flujo de trabajo de vídeo eficiente?
HeyGen proporciona potentes herramientas impulsadas por AI para un flujo de trabajo optimizado, incluyendo Programación y Auto-Publicación en varias plataformas. Puedes exportar tus vídeos de alta calidad en formatos estándar como archivo MP4 y utilizar el cambio de tamaño y exportaciones de relación de aspecto para diversas necesidades de distribución, asegurando una funcionalidad sin problemas entre dispositivos.
¿Qué tan versátil es HeyGen para generar varios vídeos de producto y marketing?
HeyGen funciona como un generador de vídeos AI integral, ideal para crear contenido diverso como vídeos de lanzamiento de características, vídeos de lanzamiento de productos y vídeos de demostración y recorrido. Sus capacidades te permiten producir contenido de marketing impactante, como generadores de vídeos de producto, de manera rápida y a escala.