creador de vídeos de actualización de características: Anuncia Tus Innovaciones
Transforma tus anuncios de características con avatares de IA que hablan directamente a tu audiencia, haciendo cada actualización clara y cautivadora.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Imagina crear un vibrante vídeo de producto de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing, diseñado para enfatizar la creación sin esfuerzo de vídeos atractivos para redes sociales. Visualmente, apunta a una estética limpia y moderna con un tono de audio amigable y texto prominente en pantalla. Este vídeo debe demostrar poderosamente la utilidad de las plantillas y escenas pre-diseñadas para la generación rápida de contenido y el redimensionamiento eficiente de la relación de aspecto para diversas plataformas.
Desarrolla un vídeo tutorial perspicaz de 60 segundos dirigido directamente a creadores de contenido y educadores, ilustrando precisamente cómo aprovechar las nuevas funcionalidades para producir vídeos explicativos efectivos. Emplea un estilo visual atractivo, paso a paso, con tonos cálidos y audio claro, mejorado por transiciones dinámicas de escena. Guía a los espectadores a través de la transformación de texto a vídeo desde el guion sin esfuerzo, integrando diversos elementos de la biblioteca de medios/soporte de stock para crear guías pulidas e informativas.
Diseña un elegante vídeo de anuncio de actualización de producto de 45 segundos que hable directamente a gerentes de producto y usuarios empresariales, enfocándose en el impacto significativo de las mejoras recientes de la plataforma. La narrativa visual debe ser profesional y autoritaria, con un avatar de IA confiado y animaciones sutiles e informativas. Este vídeo necesita articular claramente el control preciso ofrecido por la generación de voz en off para anuncios multilingües y la integración perfecta de subtítulos automáticos para la accesibilidad global.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Genera vídeos atractivos para redes sociales para anuncios de productos.
Crea rápidamente vídeos cautivadores para redes sociales para anunciar nuevas características y actualizaciones de productos a una audiencia más amplia, aumentando la visibilidad y la emoción.
Crea anuncios de vídeo de alto rendimiento para lanzamientos de características.
Produce anuncios de vídeo convincentes en minutos para promover efectivamente nuevas características, atrayendo a más usuarios y acelerando la adopción.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de mis vídeos de producto?
HeyGen revoluciona la creación de vídeos de producto permitiéndote generar contenido atractivo con creación de vídeos impulsada por IA. Utiliza nuestros diversos avatares de IA y plantillas profesionales para producir rápidamente vídeos de demostración de productos y vídeos explicativos convincentes.
¿Qué tipos de vídeos puedo crear con el creador de vídeos de IA de HeyGen?
El creador de vídeos de IA de HeyGen te permite producir una amplia gama de contenido, desde vídeos dinámicos para redes sociales hasta vídeos tutoriales detallados. Con nuestro editor intuitivo de arrastrar y soltar y capacidades de texto a vídeo, crear vídeos de alta calidad es eficiente y sencillo.
¿Ofrece HeyGen voces en off de IA y subtítulos automáticos para vídeos?
Sí, HeyGen proporciona una robusta generación de voces en off de IA y subtítulos automáticos para mejorar tu contenido de vídeo. Nuestro avanzado editor de vídeo integra perfectamente estas características, asegurando que tus mensajes sean claros y accesibles para una audiencia más amplia.
¿Puedo personalizar la apariencia de mi marca en los vídeos creados con HeyGen?
¡Absolutamente! HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote incorporar tu logo, colores de marca y fuentes personalizadas en tus vídeos. Aprovecha nuestras plantillas profesionales y editor de vídeo avanzado para mantener una imagen de marca consistente y pulida en todos tus activos de vídeo.