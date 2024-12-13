creador de vídeos de actualización de características: Anuncia Tus Innovaciones

Transforma tus anuncios de características con avatares de IA que hablan directamente a tu audiencia, haciendo cada actualización clara y cautivadora.

Produce un vídeo dinámico de actualización de características de 45 segundos que muestre los últimos avances en la creación de vídeos impulsada por IA, dirigido a entusiastas de la tecnología ávidos de innovación. El estilo visual debe ser futurista y enérgico, con una pista de fondo animada y una voz en off clara de IA, destacando específicamente cómo los nuevos avatares de IA dan vida a actualizaciones complejas, haciendo el anuncio altamente atractivo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina crear un vibrante vídeo de producto de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing, diseñado para enfatizar la creación sin esfuerzo de vídeos atractivos para redes sociales. Visualmente, apunta a una estética limpia y moderna con un tono de audio amigable y texto prominente en pantalla. Este vídeo debe demostrar poderosamente la utilidad de las plantillas y escenas pre-diseñadas para la generación rápida de contenido y el redimensionamiento eficiente de la relación de aspecto para diversas plataformas.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo tutorial perspicaz de 60 segundos dirigido directamente a creadores de contenido y educadores, ilustrando precisamente cómo aprovechar las nuevas funcionalidades para producir vídeos explicativos efectivos. Emplea un estilo visual atractivo, paso a paso, con tonos cálidos y audio claro, mejorado por transiciones dinámicas de escena. Guía a los espectadores a través de la transformación de texto a vídeo desde el guion sin esfuerzo, integrando diversos elementos de la biblioteca de medios/soporte de stock para crear guías pulidas e informativas.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un elegante vídeo de anuncio de actualización de producto de 45 segundos que hable directamente a gerentes de producto y usuarios empresariales, enfocándose en el impacto significativo de las mejoras recientes de la plataforma. La narrativa visual debe ser profesional y autoritaria, con un avatar de IA confiado y animaciones sutiles e informativas. Este vídeo necesita articular claramente el control preciso ofrecido por la generación de voz en off para anuncios multilingües y la integración perfecta de subtítulos automáticos para la accesibilidad global.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan Tus Vídeos de Actualización de Características

Crea sin esfuerzo vídeos de actualización de características atractivos e informativos con herramientas impulsadas por IA, asegurando que tu audiencia se mantenga informada y emocionada sobre las nuevas características.

1
Step 1
Elige un Punto de Partida
Selecciona entre una amplia gama de "plantillas" profesionales o genera contenido directamente desde un guion para establecer rápidamente la base de tu vídeo.
2
Step 2
Añade la Historia de Tu Producto
Aprovecha la "creación de vídeos impulsada por IA" para integrar fácilmente texto personalizado, medios y avatares de IA realistas, transformando tu guion en una narrativa visual convincente para tus características.
3
Step 3
Aplica Mejoras
Utiliza el intuitivo "editor de vídeo" para añadir elementos de marca, metraje de apoyo y música, asegurando que tu mensaje esté pulido y acorde a la marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Actualización
Finaliza tu proyecto de "creador de vídeos de actualización de características" y expórtalo en varios formatos de relación de aspecto, listo para compartir en todos tus canales de comunicación.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aumenta el compromiso para la formación en nuevas características con vídeo de IA

.

Mejora la formación interna o externa sobre nuevas características de producto, mejorando el compromiso y la retención de conocimiento con vídeos generados por IA.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de mis vídeos de producto?

HeyGen revoluciona la creación de vídeos de producto permitiéndote generar contenido atractivo con creación de vídeos impulsada por IA. Utiliza nuestros diversos avatares de IA y plantillas profesionales para producir rápidamente vídeos de demostración de productos y vídeos explicativos convincentes.

¿Qué tipos de vídeos puedo crear con el creador de vídeos de IA de HeyGen?

El creador de vídeos de IA de HeyGen te permite producir una amplia gama de contenido, desde vídeos dinámicos para redes sociales hasta vídeos tutoriales detallados. Con nuestro editor intuitivo de arrastrar y soltar y capacidades de texto a vídeo, crear vídeos de alta calidad es eficiente y sencillo.

¿Ofrece HeyGen voces en off de IA y subtítulos automáticos para vídeos?

Sí, HeyGen proporciona una robusta generación de voces en off de IA y subtítulos automáticos para mejorar tu contenido de vídeo. Nuestro avanzado editor de vídeo integra perfectamente estas características, asegurando que tus mensajes sean claros y accesibles para una audiencia más amplia.

¿Puedo personalizar la apariencia de mi marca en los vídeos creados con HeyGen?

¡Absolutamente! HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote incorporar tu logo, colores de marca y fuentes personalizadas en tus vídeos. Aprovecha nuestras plantillas profesionales y editor de vídeo avanzado para mantener una imagen de marca consistente y pulida en todos tus activos de vídeo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo