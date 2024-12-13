Creador de Vídeos: Crea Vídeos Atractivos con el Poder de la IA

Produce sin esfuerzo impresionantes vídeos explicativos y más, impulsados por nuestros avatares de IA y diversos plantillas.

Crea un vibrante vídeo explicativo de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, mostrando lo fácil que es lanzar nuevos productos. El estilo visual debe ser brillante y moderno, con elementos animados atractivos y una pista de fondo animada. Utiliza los avatares de IA de HeyGen para presentar los beneficios clave, haciendo que el proceso de creación sea accesible incluso sin talento en pantalla.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un cautivador vídeo animado de 45 segundos para agencias creativas, ilustrando posibilidades innovadoras de narración. Este vídeo debe contar con un estilo visual dinámico y cinematográfico, con colores ricos y una partitura musical dramática e inspiradora. Aprovecha la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para tejer juntos visuales convincentes que eleven las narrativas de marca.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de formación nítido de 60 segundos dirigido a formadores corporativos y departamentos de RRHH, simplificando actualizaciones complejas de comunicación interna. La estética visual debe ser limpia y profesional, utilizando iconografía clara y una voz en off calmada y autoritaria. Asegúrate de que toda la información clave esté reforzada con los subtítulos automáticos de HeyGen para máxima accesibilidad y comprensión.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo corto y contundente de 15 segundos para gestores de redes sociales que buscan anunciar consejos diarios rápidos. Adopta un estilo visual moderno y rápido con superposiciones de texto audaces y música de fondo animada y enérgica. Utiliza la función de redimensionamiento y exportación de proporciones de HeyGen para adaptar fácilmente el contenido a varias plataformas sociales.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Resumen de Funciones

Crea sin esfuerzo vídeos profesionales de resumen de funciones utilizando herramientas impulsadas por IA, desde el guion hasta el impresionante visual en minutos.

1
Step 1
Crea tu Guion o Comienza con una Plantilla
Comienza escribiendo tu guion de vídeo, aprovechando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, o selecciona de una biblioteca de plantillas profesionales para iniciar tu proyecto al instante.
2
Step 2
Elige tu Avatar de IA y Voz en Off
Selecciona un avatar de IA que mejor represente tu marca, luego genera voces en off atractivas para narrar tu resumen de funciones con nuestra avanzada generación de voz.
3
Step 3
Añade Visuales y Branding
Incorpora medios de stock relevantes de nuestra extensa biblioteca o tus propias cargas, y aplica controles de branding como logotipos y colores para mantener la consistencia.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo Final
Añade fácilmente subtítulos y ajusta las proporciones para diferentes plataformas, luego exporta tu vídeo de resumen de funciones de alta calidad para compartir sin problemas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Destacados para Redes Sociales

.

Crea rápidamente vídeos cortos y atractivos para redes sociales para mostrar nuevas características y actualizaciones a tu audiencia.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis proyectos creativos de vídeo?

HeyGen permite a los usuarios crear impresionantes vídeos animados y explicativos impulsados por IA con facilidad. Aprovecha una amplia gama de plantillas y estilos de vídeo diversos para dar vida a tu visión creativa de manera eficiente, posicionándote como un creador de vídeos competente.

¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para la personalización de vídeos?

HeyGen proporciona un potente editor de arrastrar y soltar con amplias opciones de personalización, incluyendo estilos e imágenes personalizadas, una rica biblioteca de medios de stock y voces en off integradas. Añade fácilmente texto, subtítulos y animaciones para diseñar tu vídeo como un profesional.

¿Puede HeyGen generar avatares de IA dinámicos y guiones para vídeos?

Sí, HeyGen cuenta con avatares de IA de vanguardia que dan vida a tus vídeos, junto con generación inteligente de guiones. Esta capacidad de texto a vídeo te permite transformar tus ideas escritas en contenido de vídeo convincente de manera eficiente a través de la creación de vídeos impulsada por IA.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de producción de vídeos?

HeyGen simplifica la producción de vídeos a través de su interfaz fácil de usar y su extensa biblioteca de plantillas, permitiéndote crear vídeos rápidamente. Genera contenido de vídeo de alta calidad a partir de un prompt de manera eficiente, convirtiéndote en un creador de vídeos productivo sin necesidad de un estudio de grabación.

