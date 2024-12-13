Creador de Vídeos de Lanzamiento de Producto: Crea Vídeos Explicativos Impactantes

Produce rápidamente vídeos profesionales de lanzamiento de productos usando plantillas y escenas dinámicas para un máximo impacto.

Diseña un vídeo promocional de 1 minuto dirigido a propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing, mostrando lo fácil que es crear vídeos profesionales de lanzamiento de productos usando la interfaz intuitiva de HeyGen. El estilo visual debe ser limpio, profesional y optimista, con infografías animadas que destaquen la facilidad de uso con plantillas y escenas predefinidas, exportando finalmente un archivo MP4 de alta resolución.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Explora cómo crear un vídeo de demostración de producto de 90 segundos para gerentes de producto y desarrolladores de software, explicando características complejas de manera clara con un estilo de audio moderno, educativo y calmado. Este vídeo debe aprovechar los avatares de AI de HeyGen para presentar la información y utilizar la generación de voz en off para una narración consistente y clara, haciendo que los vídeos de demostración de productos sean altamente atractivos e informativos al incorporar voces en off de AI.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo convincente de 45 segundos dirigido a creadores de contenido y educadores en línea, centrado en la accesibilidad y el compromiso. El estilo visual debe ser vibrante y dinámico con énfasis en el texto en pantalla, utilizando la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen para generar contenido rápidamente y añadiendo automáticamente subtítulos precisos de AI para asegurar un amplio alcance de audiencia para estos vídeos explicativos críticos.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo de formación técnica de 2 minutos para formadores corporativos y equipos de soporte, que requiera un estilo detallado, instructivo y visualmente claro con visuales paso a paso. Utiliza la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para integrar B-roll y gráficos relevantes, mientras también enfatizas las opciones de personalización disponibles dentro de plantillas y escenas para alinear perfectamente la formación con las directrices específicas de la marca.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Lanzamiento de Características

Crea sin esfuerzo vídeos de lanzamiento de características atractivos con AI. Sigue estos sencillos pasos para anunciar tu producto, involucrar a tu audiencia y generar entusiasmo.

1
Step 1
Selecciona Tu Punto de Partida
Inicia tu vídeo de lanzamiento de producto eligiendo entre una variedad de "plantillas de vídeo" profesionales, o convierte fácilmente tu guion en un vídeo usando nuestra función de texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Personaliza Tu Contenido con AI
Da vida a tu visión personalizando tu vídeo. Añade una narración atractiva con voces en off de AI y enriquece tus "vídeos de productos AI" con visuales dinámicos y texto.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Asegúrate de que tu vídeo refleje la identidad de tu marca. Utiliza nuestros controles de marca para incorporar sin problemas tu logo, colores y otras "opciones de personalización" a lo largo de tu vídeo de lanzamiento.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Lanzamiento
Una vez perfeccionado, genera tu vídeo con nuestra función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones. Descarga tu archivo de alta calidad, listo para compartir a través de "redes sociales" y cautivar a tu audiencia.

Mejora la Incorporación y Formación de Características

Mejora la comprensión de los usuarios y del equipo interno sobre las nuevas características con vídeos de formación impulsados por AI, asegurando una adopción fluida y alta retención.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de lanzamiento de productos?

HeyGen revoluciona el proceso de creación de vídeos de lanzamiento de productos al aprovechar avatares de AI avanzados y capacidades de texto a vídeo desde guion. Esto permite a los usuarios generar rápidamente vídeos de productos AI profesionales sin necesidad de herramientas de producción de vídeo tradicionales complejas, haciendo de HeyGen un eficiente creador de vídeos de lanzamiento de productos.

¿Qué opciones de personalización están disponibles en el editor de vídeo de HeyGen?

HeyGen ofrece amplias opciones de personalización dentro de su editor intuitivo de arrastrar y soltar, permitiéndote adaptar cada aspecto de tus vídeos de demostración de productos. Puedes ajustar controles de marca, incorporar grabación de pantalla y seleccionar entre diversas plantillas de vídeo para lograr la estética deseada para cualquier vídeo explicativo.

¿Puede HeyGen generar automáticamente voces en off de AI y subtítulos para mis vídeos?

Sí, HeyGen proporciona características robustas para la generación automática de voces en off y subtítulos de AI, mejorando significativamente tus vídeos de productos. Estas herramientas de AI integradas aseguran que tu contenido sea accesible y profesional, alcanzando efectivamente a una audiencia más amplia.

¿Qué formatos de archivo ofrece HeyGen para la exportación de vídeos?

HeyGen te permite exportar tus vídeos de productos AI terminados como un archivo MP4 de alta resolución, asegurando calidad profesional para varios canales de distribución. Su versatilidad soporta un fácil compartimiento a través de redes sociales e integración dentro de vídeos de demostración de productos.

