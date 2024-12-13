Generador de Lanzamientos de Características: Crea Anuncios de Productos Atractivos

Genera contenido cautivador rápidamente con nuestra herramienta impulsada por IA, utilizando texto a vídeo desde guion para ahorrar tiempo y optimizar tu lanzamiento.

¿Eres un Product Manager o parte de un equipo de marketing que busca generar contenido cautivador para tu próximo lanzamiento? Este vídeo de 30 segundos, con visuales dinámicos y música animada, demuestra cómo nuestro generador de lanzamientos de características puede convertir rápidamente tu guion en un vídeo atractivo utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, ayudándote a crear ideas promocionales convincentes sin esfuerzo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Los propietarios de pequeñas empresas y emprendedores finalmente pueden ahorrar tiempo creando anuncios impactantes con nuestro generador de lanzamientos de productos con IA. Este vídeo de 45 segundos, presentado con una voz en off amigable y profesional y gráficos limpios, muestra lo fácil que es aprovechar los avatares de IA de HeyGen para producir contenido atractivo para tus presentaciones de productos, haciendo que tareas complejas sean simples y eficientes.
Prompt de Ejemplo 2
Especialistas en marketing y creadores de contenido, descubran cómo automatizar la generación de contenido GTM y exploren diversas ideas promocionales con este vídeo de 60 segundos. Empleando un estilo visual informativo y elegante con una demostración de interfaz moderna, destaca cómo nuestro Generador de Lanzamientos de Productos funciona perfectamente con la función de subtítulos/captions de HeyGen para ofrecer activos de lanzamiento pulidos y completos.
Prompt de Ejemplo 3
Para startups y becarios de marketing, lanzar una nueva característica no tiene que ser costoso ni consumir horas interminables. Este vídeo energético de 30 segundos, lleno de visuales brillantes y pasos fáciles de seguir, muestra cómo nuestra herramienta gratuita impulsada por IA te ayuda a generar contenido atractivo utilizando la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, asegurando que tus mensajes sean tanto atractivos como rentables.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Lanzamientos de Características

Genera instantáneamente planes de lanzamiento de productos convincentes, contenido de marketing e ideas promocionales con nuestra herramienta impulsada por IA, ahorrando tiempo y esfuerzo valiosos.

1
Step 1
Selecciona los Detalles de tu Lanzamiento
Comienza proporcionando información clave sobre tu nueva característica o producto. Nuestro generador de lanzamientos de productos con IA utiliza estos datos para entender tus necesidades.
2
Step 2
Elige los Resultados de Contenido
Determina el tipo de contenido que necesitas, como un correo de anuncio de lanzamiento, publicaciones en redes sociales o un guion de vídeo. Nuestro Generador de Contenido GTM Automatizado adaptará el resultado.
3
Step 3
Crea Contenido Cautivador
Con un solo clic, nuestro agente impulsado por IA generará contenido atractivo y cautivador basado en tus especificaciones, listo para revisión.
4
Step 4
Exporta tu Plan
Descarga tu plan completo de lanzamiento de características, ideas promocionales o activos de contenido. Esta herramienta impulsada por IA optimiza tu flujo de trabajo para ahorrar tiempo.

Casos de Uso

Mejora la Formación Interna de Características

.

Desarrolla vídeos de formación atractivos y efectivos para asegurar que tu equipo entienda y pueda apoyar nuevas características.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar el contenido de mi lanzamiento de producto?

La herramienta impulsada por IA de HeyGen te permite generar contenido atractivo para tu lanzamiento de producto, transformando guiones en vídeos profesionales con avatares y voces en off de IA. Esto ayuda a crear contenido cautivador que realmente capta la atención.

¿El Generador de Lanzamientos de Productos con IA de HeyGen ahorra tiempo en la creación de vídeos?

Absolutamente, HeyGen simplifica significativamente el proceso de creación de vídeos para tu plan de lanzamiento de producto. Su interfaz intuitiva y capacidades de texto a vídeo te ayudan a generar ideas y vídeos promocionales rápidamente, ahorrando tiempo valioso.

¿Puede HeyGen automatizar la generación de contenido GTM para nuevas características?

Sí, HeyGen actúa como un Generador de Contenido GTM Automatizado, permitiéndote producir rápidamente vídeos para el lanzamiento de tus características. Puedes aprovechar plantillas y controles de marca para asegurar una salida consistente y profesional para todas tus necesidades de go-to-market.

¿Qué activos creativos puede generar HeyGen para ideas promocionales?

HeyGen te permite generar diversos activos creativos, desde vídeos impulsados por IA para anuncios de lanzamiento hasta contenido atractivo para redes sociales. Utiliza avatares de IA y personalización de marca para crear ideas promocionales altamente efectivas que resuenen con tu audiencia.

