Crea Demos Atractivas con Nuestro Creador de Vídeos de Demostración de Características
Produce rápidamente impresionantes demos de productos que destaquen características clave utilizando plantillas de vídeo y escenas personalizables.
Imagina un vídeo tutorial conciso de 2 minutos diseñado para nuevos usuarios de software, guiándolos a través de un recorrido del producto con características avanzadas. El estilo visual debe ser intuitivo y paso a paso, mejorado por una voz tranquilizadora y clara, utilizando las Plantillas y escenas personalizables de HeyGen para una presentación estructurada y fácilmente comprensible.
Genera un vídeo de producto convincente de 45 segundos, dirigido a potenciales clientes B2B, que funcione como una visión general de alto nivel del producto. El estilo visual y de audio debe ser dinámico y altamente marcado, presentando avatares de IA profesionales impulsados por HeyGen para ofrecer una narrativa segura y persuasiva.
Desarrolla un vídeo instructivo preciso de 90 segundos para el equipo de soporte interno, detallando un flujo de trabajo de resolución de problemas complejo. Este vídeo requiere un enfoque visual altamente instructivo con texto explícito en pantalla y una narración clara y concisa, utilizando la robusta función de Subtítulos/captions de HeyGen para garantizar la máxima comprensión.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Crea Anuncios de Productos de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente vídeos de demostración de productos convincentes para campañas publicitarias que capturen la atención y generen conversiones.
Genera Demos de Productos para Redes Sociales.
Crea vídeos cortos atractivos para resaltar características y beneficios clave en plataformas sociales, aumentando la interacción con la audiencia.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de demostración de productos?
HeyGen aprovecha funciones avanzadas impulsadas por IA para simplificar la creación de vídeos de demostración de productos. Su editor intuitivo de arrastrar y soltar y las plantillas de vídeo personalizables permiten a los usuarios generar rápidamente vídeos de demostración con apariencia profesional sin necesidad de experiencia extensa en edición.
¿Puede HeyGen crear vídeos con avatares de IA realistas y voces en off personalizadas?
Sí, HeyGen permite la creación de vídeos de demostración de características atractivos utilizando avatares de IA realistas y generación de voces en off personalizables. Simplemente introduce tu guion, y las funciones impulsadas por IA de HeyGen darán vida a tus demos de productos con una narración profesional.
¿Qué opciones de personalización están disponibles para los vídeos de demostración de productos en HeyGen?
HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluidas plantillas de vídeo personalizables y controles de marca robustos para tu logo y colores. Esto te permite personalizar tus vídeos de demostración de productos para alinearlos perfectamente con la identidad de tu marca.
¿Cómo puedo compartir y exportar los vídeos de demostración de productos creados con HeyGen?
Después de crear tus vídeos de demostración de productos, HeyGen te permite compartirlos fácilmente y seguir su rendimiento. También puedes exportar tus vídeos en varios formatos, incluido MP4, asegurando una resolución de vídeo en alta definición y compatibilidad en todas las plataformas.