373/2000

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo tutorial conciso de 2 minutos diseñado para nuevos usuarios de software, guiándolos a través de un recorrido del producto con características avanzadas. El estilo visual debe ser intuitivo y paso a paso, mejorado por una voz tranquilizadora y clara, utilizando las Plantillas y escenas personalizables de HeyGen para una presentación estructurada y fácilmente comprensible.
Prompt de Ejemplo 2
Genera un vídeo de producto convincente de 45 segundos, dirigido a potenciales clientes B2B, que funcione como una visión general de alto nivel del producto. El estilo visual y de audio debe ser dinámico y altamente marcado, presentando avatares de IA profesionales impulsados por HeyGen para ofrecer una narrativa segura y persuasiva.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo instructivo preciso de 90 segundos para el equipo de soporte interno, detallando un flujo de trabajo de resolución de problemas complejo. Este vídeo requiere un enfoque visual altamente instructivo con texto explícito en pantalla y una narración clara y concisa, utilizando la robusta función de Subtítulos/captions de HeyGen para garantizar la máxima comprensión.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona un creador de vídeos de demostración de características

Simplifica la creación de vídeos de demostración de características atractivos para mostrar el valor de tu producto con facilidad y eficiencia.

1
Step 1
Graba tu Contenido de Demostración
Comienza capturando las características clave de tu producto utilizando un grabador de pantalla incorporado o sube medios existentes. Esto forma la base de tu vídeo de demostración de características.
2
Step 2
Añade una Narración Atractiva
Mejora tu vídeo con voces en off profesionales. Utiliza la generación de voces en off por IA para añadir una narración clara y natural que destaque cada característica de manera efectiva.
3
Step 3
Aplica Estilos y Marca
Aplica plantillas de vídeo personalizables e integra los colores y el logo de tu marca. Aprovecha los controles de marca para asegurar que tus vídeos de demostración de productos se alineen con la identidad de tu empresa.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Finaliza tu demostración de características. Exporta tu vídeo en resolución HD y compártelo fácilmente en varias plataformas para llegar efectivamente a tu audiencia objetivo.

Casos de Uso

Mejora la Formación y Onboarding de Productos

Desarrolla vídeos tutoriales interactivos y recorridos de productos para mejorar el aprendizaje y la adopción de características para usuarios y empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de demostración de productos?

HeyGen aprovecha funciones avanzadas impulsadas por IA para simplificar la creación de vídeos de demostración de productos. Su editor intuitivo de arrastrar y soltar y las plantillas de vídeo personalizables permiten a los usuarios generar rápidamente vídeos de demostración con apariencia profesional sin necesidad de experiencia extensa en edición.

¿Puede HeyGen crear vídeos con avatares de IA realistas y voces en off personalizadas?

Sí, HeyGen permite la creación de vídeos de demostración de características atractivos utilizando avatares de IA realistas y generación de voces en off personalizables. Simplemente introduce tu guion, y las funciones impulsadas por IA de HeyGen darán vida a tus demos de productos con una narración profesional.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para los vídeos de demostración de productos en HeyGen?

HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluidas plantillas de vídeo personalizables y controles de marca robustos para tu logo y colores. Esto te permite personalizar tus vídeos de demostración de productos para alinearlos perfectamente con la identidad de tu marca.

¿Cómo puedo compartir y exportar los vídeos de demostración de productos creados con HeyGen?

Después de crear tus vídeos de demostración de productos, HeyGen te permite compartirlos fácilmente y seguir su rendimiento. También puedes exportar tus vídeos en varios formatos, incluido MP4, asegurando una resolución de vídeo en alta definición y compatibilidad en todas las plataformas.

