Crea un vídeo instructivo de 1 minuto diseñado para gestores de productos técnicos, demostrando el flujo de trabajo sin interrupciones al usar HeyGen como creador de vídeos con IA. El estilo visual debe ser elegante y profesional, utilizando grabaciones de pantalla limpias y superposiciones de texto en pantalla para resaltar los pasos clave. Una voz en off clara y articulada guiará al espectador a través del proceso de generar un vídeo usando la capacidad de "Texto a vídeo desde guion", mostrando cómo un guion simple se transforma en un vídeo de desglose de características pulido con un esfuerzo mínimo.

