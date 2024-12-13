Generador de Videos de Anuncios de Características: Lanza Productos Más Rápido
Genera videos cautivadores de anuncios de actualizaciones de productos sin esfuerzo. Utiliza avatares de IA para dar vida a tus nuevas características y captar la atención de tu audiencia.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Genera un guion de video de 45 segundos para propietarios de pequeñas empresas y creadores de contenido, demostrando la facilidad de crear videos de anuncios de actualizaciones de productos. El video debe emplear una estética visual vibrante y accesible, con diversos avatares de IA presentando las actualizaciones, acompañados de música de fondo animada y voces en off de IA claras. Destaca el impacto de los avatares de IA de HeyGen y la generación de voces en off para producir contenido atractivo rápidamente.
Crea un guion de video de 90 segundos diseñado para equipos de marketing internacionales y gerentes de producto globales, ilustrando cómo HeyGen mejora las capacidades de creación de videos de productos para audiencias diversas. El estilo visual debe ser sofisticado y limpio, demostrando sutilmente múltiples opciones de idioma con subtítulos multilingües que aparecen suavemente, y una voz de IA autoritaria. Enfócate en la integración fluida de subtítulos/captions para alcance global con cualquier anuncio de nueva característica.
Crea un guion de video de 30 segundos adaptado para agencias de marketing de ritmo rápido y empresas SaaS, centrado en contenido de creación de videos de productos rápido y acorde a la marca. Este guion debe presentar una presentación visual rápida y enérgica con transiciones de escena dinámicas, derivadas de Plantillas y escenas, y elementos de marca modernos, impulsados por una voz de IA entusiasta. Muestra cómo las plantillas de video de HeyGen permiten a los usuarios generar rápidamente videos de anuncios de características profesionales con un esfuerzo mínimo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea videos impactantes de lanzamiento de características.
Genera rápidamente videos de alto rendimiento para anunciar y promover nuevas características, captando la atención de la audiencia de manera efectiva.
Produce actualizaciones de características atractivas para redes sociales.
Crea fácilmente videos dinámicos para redes sociales y clips para compartir emocionantes actualizaciones de características en todas las plataformas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de videos de anuncios de características de IA?
HeyGen aprovecha herramientas avanzadas de IA y capacidades de texto a video, permitiendo a los usuarios transformar guiones en videos profesionales de anuncios de actualizaciones de productos sin esfuerzo. Su editor de arrastrar y soltar y plantillas personalizables agilizan todo el proceso de creación de videos.
¿Qué opciones de personalización están disponibles para la marca en los videos de HeyGen?
HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote integrar tu logo, colores de marca y elementos visuales específicos. Puedes utilizar plantillas personalizables y una rica biblioteca de medios para asegurar que tus videos de anuncios de productos se alineen perfectamente con la identidad de tu marca.
¿Qué opciones de exportación ofrece HeyGen para videos de productos de alta calidad?
HeyGen te permite exportar archivos MP4 de alta resolución, asegurando calidad profesional para tus videos de anuncios de actualizaciones de productos. También puedes incluir subtítulos multilingües y compartir fácilmente los videos a través de enlaces mágicos, optimizando la distribución de tus videos de anuncios de características.
¿Está soportada la colaboración en equipo dentro de HeyGen para proyectos de video?
Absolutamente. HeyGen cuenta con Espacios de trabajo diseñados para facilitar la colaboración en equipo, permitiendo que múltiples usuarios trabajen juntos en proyectos de creación de videos de productos. Esto asegura un flujo de trabajo sin problemas y una creación de contenido eficiente para tus videos de anuncios.